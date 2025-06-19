Блажиевский заработает 90 млн рублей за 2 сезона в «Авангарде» (Metaratings)
Артем Блажиевский заработает 90 млн рублей по контракту с «Авангардом».
Как сообщает Metaratings, оклад защитника составит 45 млн рублей за сезон.
Сегодня «Авангард» подписал контракт с Артемом Блажиевским на 2 года.
В прошлом сезоне игрок набрал 15 (6+9) очков при полезности «плюс 27» в 62 играх за «Трактор» в регулярном Фонбет чемпионате КХЛ.
В розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист провел 21 матч и отметился 10 (5+5) баллами при полезности «плюс 1».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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