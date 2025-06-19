7

Блажиевский заработает 90 млн рублей за 2 сезона в «Авангарде» (Metaratings)

Артем Блажиевский заработает 90 млн рублей по контракту с «Авангардом».

Как сообщает Metaratings, оклад защитника составит 45 млн рублей за сезон.

Сегодня «Авангард» подписал контракт с Артемом Блажиевским на 2 года.

В прошлом сезоне игрок набрал 15 (6+9) очков при полезности «плюс 27» в 62 играх за «Трактор» в регулярном Фонбет чемпионате КХЛ.

В розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист провел 21 матч и отметился 10 (5+5) баллами при полезности «плюс 1».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoАртем Блажиевский
logoКХЛ
logoАвангард
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард» подписал с Блажиевским контракт на 2 года. У защитника 15 очков в регулярке и 10 – в Кубке Гагарина за «Трактор»
35сегодня, 14:33
«Авангард» может подписать Блажиевского из «Трактора». Защитник набрал 15 очков в регулярке и 10 – в Кубке Гагарина в прошлом сезоне
1317 июня, 13:05
«Трактор» прибил «Локомотив» всего за 13 секунд. И опять феерил Шабанов
4413 мая, 22:45
Главные новости
Драйзайтль о будущем Макдэвида в «Ойлерс»: «Я еще не говорил с Коннором о продлении контракта. Он сделает то, что лучше для него и его семьи. Я хочу, чтобы он остался здесь навсегда»
38 минут назад
Макдэвид о возможном продлении контракта с «Ойлерс»: «Не тороплюсь с принятием решения. Если почувствую, что есть хорошее окно, чтобы побеждать снова и снова, подписание не будет проблемой»
1852 минуты назад
Зислис о Хмелевски: «Его переход в СКА за приличную компенсацию серьезно обсуждался. С уходом Ротенберга вопрос закрыт»
1сегодня, 18:59
Сушинский об Овечкине: «Когда Саша вернется, ему будет 41. Думаю, ему дадут сыграть хотя бы одну игру за «Динамо», и он завершит карьеру»
4сегодня, 18:31
Подколзин о Макдэвиде: «Настоящий капитан, всегда готов оказать помощь, даже бытовую. Когда ты с ним в звене, просто отдаешь ему шайбу и делаешь дальше что хочешь»
1сегодня, 18:18
«Бостон» и «Филадельфия» проявляют интерес к Романову (RG)
12сегодня, 17:52
Роман Ротенберг: «Овечкин – великий спортсмен нашей истории. Благодаря Саше в новостях сейчас постоянно хоккей»
14сегодня, 17:28
В Казахстане расследуют уголовное дело против экс-руководства «Барыса» по факту злоупотребления должностными полномочиями
сегодня, 17:12
Ротенберг про «Хоккейный город Сколково»: «Это будет наш первый проект «Спорт+Образование». «Красная машина» и ФХР постоянно работают над развитием детского спорта»
9сегодня, 16:52
Барков с Кубком Стэнли стучался к соседям в 5 утра: «Он ходил по своему району, стучал в двери каждого: «Эй, хочешь кофе с кубком?»
14сегодня, 16:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Новиков о Кубке Стэнли: «Есть фильм «Подвиг разведчика», а я бы ввел оборот «Подвиг Бобровского». Его вклад в победу стоит миллиарды долларов»
119 минут назад
Подколзин о том, как болели за «Эдмонтон» в плей-офф: «Город будто сошел с ума. Канада – это что-то особенное, в Америке это не так ощущается»
26 минут назад
Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»
232 минуты назад
Каменский о Малкине: «Для нашего хоккея было бы здорово, если бы игрок такого высокого уровня снова сыграл за «Металлург» и завершил карьеру там, где и начинал»
1сегодня, 18:51
«Локомотив» продлил контракт с Алексеевым на 2 года
6сегодня, 17:59
Губерниев про запрет привозить Кубок Стэнли в Россию: «Наши хоккеисты от этого менее великими не становятся. Особенно Бобровский, которого считаю гением вратарского ремесла»
2сегодня, 16:59
Агент Радулова: «Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» шли легко. Финансовый вопрос решили очень быстро»
2сегодня, 16:18
«Спартак» подписал контракт с Холодилиным на 3 года
5сегодня, 15:59
«Оттава» продлила контракт с Зеттерлундом на 3 сезона с кэпхитом 4,275 млн долларов
3сегодня, 15:45
Плющев о Радулове в «Локомотиве»: «Правильный выбор, в его возрасте бегать по клубам не здорово. Игроков такого уровня в КХЛ немного, он принесет пользу»
2сегодня, 14:57