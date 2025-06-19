Драйзайтль о будущем Макдэвида в «Ойлерс»: «Я еще не говорил с Коннором о продлении контракта. Он сделает то, что лучше для него и его семьи. Я хочу, чтобы он остался здесь навсегда»
Срок соглашения Макдэвида с «Эдмонтоном» с кэпхитом 12,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. 1 июля он получит право продлить контракт. Ранее капитан клуба сообщил, что не торопится с принятием решения.
В плей-офф-2025 «Ойлерс» во второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде».
«Я еще не говорил с Коннором о продлении контракта. Придет время, когда мы об этом поговорим.
Но сейчас я не могу сказать вам ничего из того, что вы хотите услышать или что вам нужно услышать. Такова его ситуация. Он сделает то, что лучше для него и его семьи.
Хочу ли я, чтобы он остался здесь навсегда? Да, конечно. Я думаю, все хотят этого. Но я мало что могу вам сказать по этому поводу», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
Напомним, Драйзайтль продлил контракт с клубом на 8 лет в 2024 году.