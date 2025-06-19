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  • Драйзайтль о будущем Макдэвида в «Ойлерс»: «Я еще не говорил с Коннором о продлении контракта. Он сделает то, что лучше для него и его семьи. Я хочу, чтобы он остался здесь навсегда»
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Драйзайтль о будущем Макдэвида в «Ойлерс»: «Я еще не говорил с Коннором о продлении контракта. Он сделает то, что лучше для него и его семьи. Я хочу, чтобы он остался здесь навсегда»

Леон Драйзайтль высказался касательно будущего Коннора Макдэвида в «Ойлерс».

Срок соглашения Макдэвида с «Эдмонтоном» с кэпхитом 12,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. 1 июля он получит право продлить контракт. Ранее капитан клуба сообщил, что не торопится с принятием решения.

В плей-офф-2025 «Ойлерс» во второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде».

«Я еще не говорил с Коннором о продлении контракта. Придет время, когда мы об этом поговорим.

Но сейчас я не могу сказать вам ничего из того, что вы хотите услышать или что вам нужно услышать. Такова его ситуация. Он сделает то, что лучше для него и его семьи.

Хочу ли я, чтобы он остался здесь навсегда? Да, конечно. Я думаю, все хотят этого. Но я мало что могу вам сказать по этому поводу», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Напомним, Драйзайтль продлил контракт с клубом на 8 лет в 2024 году.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoЛеон Драйзайтль
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