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  • Каменский о Малкине: «Для нашего хоккея было бы здорово, если бы игрок такого высокого уровня снова сыграл за «Металлург» и завершил карьеру там, где и начинал»
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Каменский о Малкине: «Для нашего хоккея было бы здорово, если бы игрок такого высокого уровня снова сыграл за «Металлург» и завершил карьеру там, где и начинал»

Валерий Каменский высказался о возможном возвращении Евгения Малкина в КХЛ.

Малкин является воспитанником «Металлурга». Срок действующего соглашения 38-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее появилась информация о том, что клуб НХЛ не планирует предлагать ему новый контракт.

«Было бы здорово завершить карьеру там, где Малкин начинал, у себя дома. Я так и сделал в своей карьере, мне было очень приятно.

Для наших болельщиков, для КХЛ, в целом для нашего хоккея было бы здорово, если бы Малкин, игрок такого высокого уровня, снова сыграл за «Металлург» и завершил карьеру там, где и начинал. Да и для него самого это было бы здорово», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Евгений Малкин: «Не буду играть в России после «Питтсбурга». Может, проведу одну игру за «Металлург», чтобы попрощаться. Завершу карьеру в «Пингвинс», это моя единственная команда»

Малкин о «Металлурге»: «Не ощущаю гигантский прилив сил, что буду зажигать. Может получиться так, что буду занимать чье‑то место. Не хочу кататься и отбывать номер»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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