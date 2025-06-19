Зислис о Хмелевски: «Его переход в СКА за приличную компенсацию серьезно обсуждался. С уходом Ротенберга вопрос закрыт»

Саша Хмелевски мог перейти в СКА из «Салавата».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса » Михаил Зислис .

«По моей информации, до того, как произошли перемены в СКА , серьезно обсуждался переход в эту команду лидера «Салавата Юлаева » Александра Хмелевски за приличную компенсацию.

На какой стадии находились переговоры, мне утверждать сложно. С уходом Романа Ротенберга вопрос закрыт. Но если в уфимском клубе были готовы обсуждать такую сделку, то легко представить, что его ближайшее будущее в не самых оптимистичных тонах», – написал Зислис.

Платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. Клубу нужно закрывать долги, накопленные за годы жизни не по средствам («Бизнес Online»)