Зислис о Хмелевски: «Его переход в СКА за приличную компенсацию серьезно обсуждался. С уходом Ротенберга вопрос закрыт»
Саша Хмелевски мог перейти в СКА из «Салавата».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«По моей информации, до того, как произошли перемены в СКА, серьезно обсуждался переход в эту команду лидера «Салавата Юлаева» Александра Хмелевски за приличную компенсацию.
На какой стадии находились переговоры, мне утверждать сложно. С уходом Романа Ротенберга вопрос закрыт. Но если в уфимском клубе были готовы обсуждать такую сделку, то легко представить, что его ближайшее будущее в не самых оптимистичных тонах», – написал Зислис.
Платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. Клубу нужно закрывать долги, накопленные за годы жизни не по средствам («Бизнес Online»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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