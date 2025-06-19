Губерниев про запрет привозить Кубок Стэнли в Россию: «Наши хоккеисты от этого менее великими не становятся. Особенно Бобровский, которого считаю гением вратарского ремесла»

Дмитрий Губерниев высказался о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию.

Ранее «Флорида » обыграла «Эдмонтон» и во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли, выиграв серию 4-2. В составе победителей выступают два россиянина – Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов . НХЛ ранее продлила запрет привозить Кубок Стэнли в Россию, действующий с 2022 года.

«Они все кормят нас завтраками. Вот какая вероятность, что мы с вами в следующем сезоне сыграем за «Флориду» и поможем ей взять третий Кубок Стэнли? 50 на 50. Вот и Кубок Стэнли нам либо привезут, либо нет.

Это американский трофей, и они сами решают, как с ним поступать, а мы вынуждены с этим считаться. Жаль, что привезти Кубок Стэнли не удастся, но наши хоккеисты от этого менее великими не становятся. Особенно Бобровский, которого считаю гением вратарского ремесла», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.