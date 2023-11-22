Фетисов о турнире сборных в 2025-м: «Ну не играли бы Швеция и Финляндия – ничего страшного! А теперь будет без России. Печально все это, последняя надежда была на НХЛ»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Кубок мира Хоккей

Вячеслав Фетисов огорчен, что Россия, вероятно, не сыграет на турнире в 2025-м.

Ранее сообщалось, что НХЛ близка к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года. На нем выступят, скорее всего, четыре команды: Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

– Печально все это. НХЛ имеет свою позицию по отношению к спортивным, так скажем, принципам. Ну не играли бы Швеция и Финляндия – ну ничего страшного! А теперь будет без России. Не совсем ожидаемая реакция.

Если бы они хотели сделать чисто турнир энхаэловцев, без федераций, то надо было делать такой же по аналогии с теми турнирами, которые уже были.

– Считаете ли вы, что отстранение России автоматом продлевается как минимум до 2025 года, раз НХЛ сделала такое заявление?

– Не знаю.

– Хороших новостей теперь можно не ждать?

– Похоже, нет, последняя надежда была на НХЛ, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ.

😢 НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо

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10 комментариев

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жирный кот
Ответ Птюч, Ёж.
Странная конечно позиция НХЛ. Как ни крути, но матч Россия - Канада это главная вывеска.
для русских да. а для самих канадцев главное противостояние с янки
+13
-4
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sava k
Да плюнь, у нас спартакиада не за горами. Да и НХЛ своя есть, пусть завидуют...
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Огюст
Может ещё в течение 2024 г" рассосётся " эта проблема и наших пригласят !
+4
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Alexander Bragin
общий уровень недальновидности НАВЕРХУ демонстрируется. то есть, вообще на такой расклад не рассчитывали.
вот это действительно странно.
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Don_Krebs
Ну не играли бы Швеция и Финляндия – ну ничего страшного! ------------------

Ну, сыграют без России - и ничего страшного.
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Дмитрий Валерьевич
Ну не играли бы все, кроме Беларуси, ну ничего страшного....
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Евгений Мешков
какой-то неисправимый баг наших говорящих голов - одновременно утверждать, что против нас весь коллективный Запад (при том, что там нет какой то монолитной антирусской конструкции) и тут же ждать, что нас скоро, вот вот, полюбят и примут обратно и допустят. как то уж определитесь
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Andreir888
Надежда-то, на самом деле, должна быть не на НХЛ, а на всем понятное событие...И то в колею войдём очень-очень не скоро
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