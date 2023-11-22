Фетисов о турнире сборных в 2025-м: «Ну не играли бы Швеция и Финляндия – ничего страшного! А теперь будет без России. Печально все это, последняя надежда была на НХЛ»

Вячеслав Фетисов огорчен, что Россия, вероятно, не сыграет на турнире в 2025-м.

Ранее сообщалось, что НХЛ близка к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года. На нем выступят, скорее всего, четыре команды: Канада, США, и . Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

– Печально все это. НХЛ имеет свою позицию по отношению к спортивным, так скажем, принципам. Ну не играли бы Швеция и Финляндия – ну ничего страшного! А теперь будет без России. Не совсем ожидаемая реакция.

Если бы они хотели сделать чисто турнир энхаэловцев, без федераций, то надо было делать такой же по аналогии с теми турнирами, которые уже были.

– Считаете ли вы, что отстранение России автоматом продлевается как минимум до 2025 года, раз НХЛ сделала такое заявление?

– Не знаю.

– Хороших новостей теперь можно не ждать?

– Похоже, нет, последняя надежда была на , – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ.

😢 НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо