Фетисов о турнире сборных в 2025-м: «Ну не играли бы Швеция и Финляндия – ничего страшного! А теперь будет без России. Печально все это, последняя надежда была на НХЛ»
Вячеслав Фетисов огорчен, что Россия, вероятно, не сыграет на турнире в 2025-м.
Ранее сообщалось, что НХЛ близка к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года. На нем выступят, скорее всего, четыре команды: Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.
– Печально все это. НХЛ имеет свою позицию по отношению к спортивным, так скажем, принципам. Ну не играли бы Швеция и Финляндия – ну ничего страшного! А теперь будет без России. Не совсем ожидаемая реакция.
Если бы они хотели сделать чисто турнир энхаэловцев, без федераций, то надо было делать такой же по аналогии с теми турнирами, которые уже были.
– Считаете ли вы, что отстранение России автоматом продлевается как минимум до 2025 года, раз НХЛ сделала такое заявление?
– Не знаю.
– Хороших новостей теперь можно не ждать?
– Похоже, нет, последняя надежда была на НХЛ, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ.
😢 НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо
вот это действительно странно.
Ну, сыграют без России - и ничего страшного.