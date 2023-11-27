Агент Воронкова: «Дима – ребенок с большим сердцем. Если скучает по дому, говорит об этом открыто. Чинахов, Марченко и Проворов ему помогают»

Агент Дмитрия Воронкова высказался о проблемах с адаптацией игрока в США.

Ранее генменеджер « » Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

– Воронков уехал в Америку один?

– Один. Родители остались в России. Девушка тоже дома учится. Надо знать Диму. Он всегда искренний. Ну да, есть такой момент – тоска по дому. И это было у многих. Надеюсь, со временем это будет уходить. А потом смотришь – и этот вопрос вообще отпал.

Но такое и в бывает, когда к нам приезжают иностранцы. Для них создают все условия в России. Ан нет, что‑то не то. И кто‑то уезжает обратно.

– Воронков же понимает, что у него хорошо пошла карьера в ? И ломать такой старт просто грех.

– Нет такого, что Дима хочет бросить все и уехать. Он просто поделился мыслями в команде, рассказал об эмоциональном спаде. Но Воронков прекрасно понимает, что второй раз вернуться в НХЛ будет не так просто. И есть, что терять.

Он ребенок с большим сердцем. Всегда открыт и честен. Если скучает по дому, то говорит об этом открыто. Есть некий дискомфорт. Ему помогают – и , и Марченко, и . Но тому же Марченко проще, он уезжал с женой.

– Отправьте ему девушку в Коламбус, вдвоем будет веселее.

– Она учится в России, и не все так просто. Надо самому привыкнуть к людям, к менталитету. Адаптация – это нормально для любого человека. Воронков не робот. И мы верим, что он со всем этим справится.

Никуда Дима пока не уезжает, так что за него не переживайте. И главное – даже сталкиваясь с этими проблемами, Воронков остается большим профессионалом, полностью отдаваясь работе. На самом хоккее это никак не сказывается. Он отрабатывает каждую смену, – сказал агент Александр Черных.