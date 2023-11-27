Агент Воронкова: «Дима – ребенок с большим сердцем. Если скучает по дому, говорит об этом открыто. Чинахов, Марченко и Проворов ему помогают»

Теги Коламбус НХЛ КХЛ Александр Черных Иван Проворов Матч ТВ Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Агент Дмитрия Воронкова высказался о проблемах с адаптацией игрока в США.

Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

– Воронков уехал в Америку один?

– Один. Родители остались в России. Девушка тоже дома учится. Надо знать Диму. Он всегда искренний. Ну да, есть такой момент – тоска по дому. И это было у многих. Надеюсь, со временем это будет уходить. А потом смотришь – и этот вопрос вообще отпал.

Но такое и в КХЛ бывает, когда к нам приезжают иностранцы. Для них создают все условия в России. Ан нет, что‑то не то. И кто‑то уезжает обратно.

– Воронков же понимает, что у него хорошо пошла карьера в НХЛ? И ломать такой старт просто грех.

– Нет такого, что Дима хочет бросить все и уехать. Он просто поделился мыслями в команде, рассказал об эмоциональном спаде. Но Воронков прекрасно понимает, что второй раз вернуться в НХЛ будет не так просто. И есть, что терять.

Он ребенок с большим сердцем. Всегда открыт и честен. Если скучает по дому, то говорит об этом открыто. Есть некий дискомфорт. Ему помогают – и Чинахов, и Марченко, и Проворов. Но тому же Марченко проще, он уезжал с женой.

– Отправьте ему девушку в Коламбус, вдвоем будет веселее.

– Она учится в России, и не все так просто. Надо самому привыкнуть к людям, к менталитету. Адаптация – это нормально для любого человека. Воронков не робот. И мы верим, что он со всем этим справится.

Никуда Дима пока не уезжает, так что за него не переживайте. И главное – даже сталкиваясь с этими проблемами, Воронков остается большим профессионалом, полностью отдаваясь работе. На самом хоккее это никак не сказывается. Он отрабатывает каждую смену, – сказал агент Александр Черных.

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11 комментариев

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Ryan T.
Отправьте ему загитову заказной бандеролью.
Братьев по разуму разлучили.
+33
-2
+31
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Михаил
Отправьте девушку в Коламбус звучит как хз что.
+10
0
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Александр Сандалов
Конечно,кто ж Загитову сейчас в какой то Огайо отправит
+5
0
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joe thornton 19
Ответ Ryan T.
Отправьте ему загитову заказной бандеролью. Братьев по разуму разлучили.
Там в комплекте еще тренер - как раз Коламбусу не хватает
+4
0
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Костя Кот
неплохо начал, 3 соотечественника в команде. идеально. шерше ля фам
+3
0
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GreenUfa
Я бы понял если бы ему было 17 лет, но он уже состоявшийся человек и достаточно опытный хоккеист
+5
-3
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FaithDevotion
Ответ Михаил
Отправьте девушку в Коламбус звучит как хз что.
Экспресс-почтой
+2
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joe thornton 19
Ответ Cbj Fan
Вряд ли тренер виновен, что игроки теряют шайбу на свободном льду, смотри наши игры. Вчера Веренски в этой дисциплине показал отличный уровень. Или Гудбрансон делает глупые ошибки, благодаря чему игроки не успели вернуться на позиции. Меньшинство второе лучшее в лиге, после ЛАК. Ещё наша проблема это большинство. Но тут дело во многом связано со статусом Веренского, который не должен играть в первой бригаде, но из-за своего статусе будет. Благодаря чему нет быстрого перевода шайбы. Когда там в прошлом сезоне был Боквист, была совсем иная, вдруг одна из лучших.
Полностью верю каждому слову человека, следящего за командой больше меня - просто про тренера была шутка юмора
+1
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ЧакЧак
тройничок можно замутить
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Cbj Fan
Ответ joe thornton 19
Полностью верю каждому слову человека, следящего за командой больше меня - просто про тренера была шутка юмора
И ещё проблема в том, что некоторые игроки неприкасаемые.
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