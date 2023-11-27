Агент Воронкова: «Вопросы по адаптации есть. Но на сегодняшний день он не собирается уезжать из Америки»

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ КХЛ Александр Черных Матч ТВ Дмитрий Воронков Хоккей

Агент Дмитрия Воронкова высказался о ситуации с адаптацией игрока в США.

Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

«На сегодняшний момент скажу так: Воронков будет играть за «Коламбус». Он никуда не возвращается.

Да, есть некоторые вопросы по поводу адаптации. Но нет такого, что он собрал вещи и уехал. В «Блю Джэкетс» это видят, разговаривают с ним, есть диалог.

И на сегодняшний день Воронков не собирается уезжать из Америки. Если такая ситуация возникнет, то мы пообщаемся с «Коламбусом» и примем меры. Но пока до этого не дошло», – сказал агент Александр Черных.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Wolf
Заскучал по берёзкам и бане с водкой?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Вот Дмитрий замутил сериал!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ srs
То что Радулову как в свое время самому Ворону сложно найти постоянных партнеров конечно еще не говорит о том, что без Дмитрия АБ-у плохо. Может Раду в Коламбус играющим дядькой?
Не пройдёт в состав.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий