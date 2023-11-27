Агент Воронкова: «Вопросы по адаптации есть. Но на сегодняшний день он не собирается уезжать из Америки»

Агент Дмитрия Воронкова высказался о ситуации с адаптацией игрока в США.

Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

«На сегодняшний момент скажу так: Воронков будет играть за «Коламбус». Он никуда не возвращается.

Да, есть некоторые вопросы по поводу адаптации. Но нет такого, что он собрал вещи и уехал. В «Блю Джэкетс» это видят, разговаривают с ним, есть диалог.

И на сегодняшний день Воронков не собирается уезжать из Америки. Если такая ситуация возникнет, то мы пообщаемся с « » и примем меры. Но пока до этого не дошло», – сказал агент .