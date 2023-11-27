Воронков рассмотрит вариант возвращения в КХЛ только в случае отправки в АХЛ (Metaratings)

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков намерен продолжить играть в НХЛ.

Как сообщает Metaratings, он рассмотрит вариант с возвращением в КХЛ только в том случае, если его отправят в АХЛ.

Ранее появилась информация о том, что Воронков постоянно контактирует с «Ак Барсом» из Фонбет Чемпионата КХЛ.

Генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен подтвердил, что игрок думает о возвращении в Россию.

В активе Воронкова 9 (3+6) очков в 16 играх НХЛ в нынешнем сезоне. В контракте игрока есть пункт, позволяющий вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ до конца декабря.

Кекяляйнен подтвердил, что Воронков думает о возвращении в Россию: «Тосковать по дому – это нормально. Познакомим его с русскими в Коламбусе. Планируем привлечь Тютина»