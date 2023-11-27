Воронков рассмотрит вариант возвращения в КХЛ только в случае отправки в АХЛ (Metaratings)

Теги Ак Барс возможные переходы Коламбус НХЛ АХЛ КХЛ Кливленд Дмитрий Воронков Хоккей

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков намерен продолжить играть в НХЛ.

Как сообщает Metaratings, он рассмотрит вариант с возвращением в КХЛ только в том случае, если его отправят в АХЛ.

Ранее появилась информация о том, что Воронков постоянно контактирует с «Ак Барсом» из Фонбет Чемпионата КХЛ.

Генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен подтвердил, что игрок думает о возвращении в Россию.

В активе Воронкова 9 (3+6) очков в 16 играх НХЛ в нынешнем сезоне. В контракте игрока есть пункт, позволяющий вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ до конца декабря.

Кекяляйнен подтвердил, что Воронков думает о возвращении в Россию: «Тосковать по дому – это нормально. Познакомим его с русскими в Коламбусе. Планируем привлечь Тютина»

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8 комментариев

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Михаил Черный
Даже если Америка не для Димы, хорошо сыграть в НХЛ - значит выторговать себе потом более выгодный контракт в КХЛ, да и вообще вырасти как профессионал.

Ответственным решением было бы не бежать при первых сложностях, а держаться и развиваться по максимуму.
+26
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Огюст
Дмитрий играй там , где играешь -всё нормально у тебя для первого сезона , используй свой шанс по полной -дома то всегда будешь !
+20
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+20
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мик джагер
что то какая то возня вокруг Воронкова, или журналисты хотят что-то урвать , или агент ставки повышает...
+14
0
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Аризона Койотис
Ответ Ilya Ilya
Ты думаешь, что он читает коменты на спортсе?
Все читают про себя комменты
+8
0
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Поговорим о разном
Понятно, что Дмитрию лучше видно - как строить свою жизнь и карьеру. Я посторонний человек, но считаю, что ему надо четко решить для себя и быстро : ИЛИ НХЛ - ИЛИ КХЛ. Этот выбор раз и навсегда. Т.е если выберет НХЛ - тогда идти через все сложности до конца. ( долгая отправка в фарм, слабые результаты и там, отсутствие обмена в другие подходящие клубы; и вообще отсутствие контракта, и прочее). Сейчас статистика не шикарная. Но и не совсем плачевная. У всего клуба дела идут не ярко. При хорошей работе лично Дмитрия - как знать точно о возможных переменах??? А если решит, что в КХЛ. То должен понимать, что он выбирает свою судьбу тут. Возврата успешного не будет. Многие второй раз пытались уехать. Но возвращались быстро и без успехов. В КХЛ тоже надо будет поработать успешно. Сразу дадут контракт хороший. Но что потом? Воронков хороший хоккеист, но не супер-звезда. Хорошо если опыт в НХЛ поможет и быстро вспомнит прошлое. А в случае долгой "раскачки" и тут обмены могут быть. Контракты будут. Но шикарная карьера - сомнительно. Желаю Дмитрию выбора правильного решения и больших успехов. Как хоккеист - симпатичен. Хорошо бы стать "яркой звездой" ему в хоккее. Возраст пока позволяет добиться вершин в обеих Лигах. Выбор за Дмитрием. Удачи!
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