Воронков рассмотрит вариант возвращения в КХЛ только в случае отправки в АХЛ (Metaratings)
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков намерен продолжить играть в НХЛ.
Как сообщает Metaratings, он рассмотрит вариант с возвращением в КХЛ только в том случае, если его отправят в АХЛ.
Ранее появилась информация о том, что Воронков постоянно контактирует с «Ак Барсом» из Фонбет Чемпионата КХЛ.
Генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен подтвердил, что игрок думает о возвращении в Россию.
В активе Воронкова 9 (3+6) очков в 16 играх НХЛ в нынешнем сезоне. В контракте игрока есть пункт, позволяющий вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ до конца декабря.
Кекяляйнен подтвердил, что Воронков думает о возвращении в Россию: «Тосковать по дому – это нормально. Познакомим его с русскими в Коламбусе. Планируем привлечь Тютина»
Ответственным решением было бы не бежать при первых сложностях, а держаться и развиваться по максимуму.