Директор любительской лиги о смерти 62-летнего вратаря на разминке: «Команды отказывались брать скорые перед сезоном, потому что это приведет к удорожанию чемпионата»

Директор любительской лиги высказался об отсутствии машин скорой помощи на играх.

Спортивный директор любительского чемпионата по хоккею SHL Сергей Столяров подтвердил, что вратарь клуба Arkuda Николай Кузнецов умер во время разминки перед игрой на «Снегирь арене» в Новой Москве. Мужчина рухнул на лед, очевидцы стали звать на помощь, но врачей на арене не оказалось.

«Какая причина смерти? Сами пока не всей информацией владеем. Здесь меня лично не было на игре. Это произошло поздно.

Вратарю Николаю Кузнецову было 62 года. Мы на связи с родственниками хоккеиста. Будем помогать им во всем», – сказал Столяров.

«Общались с командами перед сезоном. Они отказывались брать машины скорой помощи, потому что это приведет к удорожанию чемпионата.

Соберем совет дивизиона. Мы однозначно за то, чтобы машины скорой помощи стояли на матчах. В Москве в районе 15 лиг, скорые стоят лишь в одной лиге.

Конечно, плохо, но такое стечение обстоятельств, что два случая произошло именно у нас. Возможно, здесь надо ограничить возраст хотя бы до 55 лет. Они же все в отказ, говорят, что готовы подписать любую бумагу: «Что мы делать будем, это наше хобби». Соотвественно виноватыми пытаются сделать нас», – добавил Столяров.