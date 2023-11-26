60-летний хоккеист умер во время разминки перед матчем любительской лиги в Новой Москве

Хоккеист любительской команды умер перед началом матча.

Вратарь любительской команды скончался во время разминки перед игрой на «Снегирь арене» в Новой Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

60-летний мужчина рухнул на лед, очевидцы стали звать на помощь, но врачей на арене не оказалось. Пока на место ехала скорая помощь, партнеры по команде пытались оказать хоккеисту первую помощь.

Прибывшие на арену медики не смогли спасти жизнь спортсмена.