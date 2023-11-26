60-летний хоккеист умер во время разминки перед матчем любительской лиги в Новой Москве

Теги происшествия КХЛ любительский хоккей Хоккей

Хоккеист любительской команды умер перед началом матча.

Вратарь любительской команды скончался во время разминки перед игрой на «Снегирь арене» в Новой Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

60-летний мужчина рухнул на лед, очевидцы стали звать на помощь, но врачей на арене не оказалось. Пока на место ехала скорая помощь, партнеры по команде пытались оказать хоккеисту первую помощь.

Прибывшие на арену медики не смогли спасти жизнь спортсмена. 

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19 комментариев

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Вован Мельников
Ответ TBFTT
Может просто в 60 лет нужно, чем-то другим заниматься, и играть во дворе с детьми, а не в любительских командах?
Может вообще лежать в кровати и ждать черную с косой?
+20
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Тёма Тёма
Господи. Раз за разом. Проверяйте сердце, мужики. Начиная лет с сорока. Никто не застрахован...
+10
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Ми Ша
Любителей заниматься хоккеем в разном возрасте стало в разы больше, отсюда и большее количество происшествий.
Это спортивный паблик, здесь всё о спорте, победы,проигрыши,трагедии… Загляните в обычный новостной канал и вы ужаснётесь. Там количество смертей зашкаливает.
+9
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Romera88
Ответ цэсемьэр
жаль мужика конечно☹️ но вообще это бардак! во-первых всех любителей перед сезоном обязывают предоставить справки о допуске по здоровью, хотя это конечно же не панацея. а во-вторых, на площадке должен находиться медицинский работник, особенно во время проведения матчей соревнований.
«Лучше так, чем от водки и от простуд».
Оно могло остановиться и по пути на матч, и во сне, и на горшке.
+5
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цэсемьэр
жаль мужика конечно☹️
но вообще это бардак! во-первых всех любителей перед сезоном обязывают предоставить справки о допуске по здоровью, хотя это конечно же не панацея. а во-вторых, на площадке должен находиться медицинский работник, особенно во время проведения матчей соревнований.
+5
-1
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TBFTT
Ответ цэсемьэр
жаль мужика конечно☹️ но вообще это бардак! во-первых всех любителей перед сезоном обязывают предоставить справки о допуске по здоровью, хотя это конечно же не панацея. а во-вторых, на площадке должен находиться медицинский работник, особенно во время проведения матчей соревнований.
Может просто в 60 лет нужно, чем-то другим заниматься, и играть во дворе с детьми, а не в любительских командах?
+7
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TBFTT
Ответ Вован Мельников
Может вообще лежать в кровати и ждать черную с косой?
Нет нужно до 70 фигачить в хоккей тогда нечего удивляться, что старики откидываются на спорт. площадках.
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gja
Ответ цэсемьэр
жаль мужика конечно☹️ но вообще это бардак! во-первых всех любителей перед сезоном обязывают предоставить справки о допуске по здоровью, хотя это конечно же не панацея. а во-вторых, на площадке должен находиться медицинский работник, особенно во время проведения матчей соревнований.
Я удивлен что без медработников можно матчи проводить. У нас в РБ можно на "полуспортивных" любительских беговых соревнованиях распиской о своем здоровье отделаться (справка от врача по желанию), но скорая всегда есть. А тут в травмоопасным спорте отсутствуют медработники.
+1
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Михаил Барвинский
Ответ Вован Мельников
Может вообще лежать в кровати и ждать черную с косой?
но хоккей его не уберёг от этого....
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genowayy
Ответ цэсемьэр
жаль мужика конечно☹️ но вообще это бардак! во-первых всех любителей перед сезоном обязывают предоставить справки о допуске по здоровью, хотя это конечно же не панацея. а во-вторых, на площадке должен находиться медицинский работник, особенно во время проведения матчей соревнований.
Эти справки покупаются централизованно всей командой перед сезоном.
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HockeyMan
Что то часто такое стало(((
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Duck Nightingale
Не давала покоя слава 71-летнего хоккеиста
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Machine Head
Всем мужикам раз в год сдавайте полный анализ крови . Следите за холестерином. Лет с 45 кому это нужно уже надо пить разжижающие кровь таблетки. И завязывайте с курением и алкоголем. Сам играю в хоккей три раза в неделю. Берегите себя.
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stephan
Тренировки в любительских командах, как правило, после основной работы поздно вечером - 21, 22, 23, т.е. человек приезжает домой ближе к 12-ти. После тренировки, а тем более игры уснуть сложно, а еще и поесть что-то надо, плюс с утра вставать на работу. В итоге, к хроническим заболеваниям в возрасте 50-60+ добавляется постоянный недосып и второй поздний ужин. Кроме того, сама игра это большая нагрузка на неподготовленный организм. Как правило, на тренировках часто играют в 2 пятерки, переигрывая смены до 2-х минут и более. Вратари тоже играют без смен. Получается сначала сделал несколько ускорений, пульс резко поднялся, а потом человек приезжает на смену и резко садится, хотя в таких ситуациях наоборот рекомендуется резко не останавливаться, а походить и отдышаться. Жизнь и хоккей в таком режиме это значительная нагрузка на сердце и нервную систему, но еще одна проблема - низкая грамотность самих занимающихся и тех кто проводит тренировки любителей (экс хоккеисты из споршкол - это довольно прибыльное дело), в отношении возрастной физиологии, биологии и теории спортивной тренировки. В общем, несколько раз подумайте готовы ли вы к хоккею, прежде чем начинать. А если решили начать и в вашей жизни нет физических нагрузок, то начните с проверки вашего здоровья и начните заниматься базовым ОФП и только после этого переходите к хоккею выбрав более-менее удовлетворительное время начала тренировки (не позже 21:00).
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иваныч
посакращали и по урезали все ставки какие только можно вот и результат
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вован63
Ответ цэсемьэр
жаль мужика конечно☹️ но вообще это бардак! во-первых всех любителей перед сезоном обязывают предоставить справки о допуске по здоровью, хотя это конечно же не панацея. а во-вторых, на площадке должен находиться медицинский работник, особенно во время проведения матчей соревнований.
Справки это все формальность,нужно прислушиваться к своему организму.
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HockeyMan
Ответ gja
Я удивлен что без медработников можно матчи проводить. У нас в РБ можно на "полуспортивных" любительских беговых соревнованиях распиской о своем здоровье отделаться (справка от врача по желанию), но скорая всегда есть. А тут в травмоопасным спорте отсутствуют медработники.
Да даже не только на соревнованиях должен быть врать, должен быт. Вообще дежурный врач во дворце.
Сколько щас стоит аренда льда? Не удели нет лишних 50 тр у спорт площадки
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HockeyMan
Ответ gja
Я удивлен что без медработников можно матчи проводить. У нас в РБ можно на "полуспортивных" любительских беговых соревнованиях распиской о своем здоровье отделаться (справка от врача по желанию), но скорая всегда есть. А тут в травмоопасным спорте отсутствуют медработники.
Да даже не только на соревнованиях должен быть врать, должен быт. Вообще дежурный врач во дворце.
Сколько щас стоит аренда льда? Не удели нет лишних 50 тр у спорт площадки
0
0
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Сергей Омиго
Ответ иваныч
посакращали и по урезали все ставки какие только можно вот и результат
следы ведут в ска
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