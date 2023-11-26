60-летний хоккеист умер во время разминки перед матчем любительской лиги в Новой Москве
Хоккеист любительской команды умер перед началом матча.
Вратарь любительской команды скончался во время разминки перед игрой на «Снегирь арене» в Новой Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
60-летний мужчина рухнул на лед, очевидцы стали звать на помощь, но врачей на арене не оказалось. Пока на место ехала скорая помощь, партнеры по команде пытались оказать хоккеисту первую помощь.
Прибывшие на арену медики не смогли спасти жизнь спортсмена.
Это спортивный паблик, здесь всё о спорте, победы,проигрыши,трагедии… Загляните в обычный новостной канал и вы ужаснётесь. Там количество смертей зашкаливает.
Оно могло остановиться и по пути на матч, и во сне, и на горшке.
но вообще это бардак! во-первых всех любителей перед сезоном обязывают предоставить справки о допуске по здоровью, хотя это конечно же не панацея. а во-вторых, на площадке должен находиться медицинский работник, особенно во время проведения матчей соревнований.
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