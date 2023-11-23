Владимир Потанин: «Хоккей занимает большое место в моей жизни. Помогает форму сохранять, продлевает молодость, заставляет мыслить позитивно»

Теги бизнес любительский хоккей Владимир Потанин ТАСС Хоккей

Владимир Потанин отметил, что хоккей занимает большое место в его жизни.

«Хоккей занимает большое место в моей жизни. Я его люблю, он мне помогает форму сохранять и прочее. Это продлевает молодость, заставляет мыслить позитивно.

Большое спасибо хоккею за это», – сказал 62-летний президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Напомним, Потанин является председателем попечительного совета Ночной хоккейной лиги.

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1 комментарий

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Михаил
Тепер можно и горнолыжным спуском заняться
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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