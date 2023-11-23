Владимир Потанин: «Хоккей занимает большое место в моей жизни. Помогает форму сохранять, продлевает молодость, заставляет мыслить позитивно»

Владимир Потанин отметил, что хоккей занимает большое место в его жизни.

«Хоккей занимает большое место в моей жизни. Я его люблю, он мне помогает форму сохранять и прочее. Это продлевает молодость, заставляет мыслить позитивно.

Большое спасибо хоккею за это», – сказал 62-летний президент «Норникеля» .

Напомним, Потанин является председателем попечительного совета Ночной хоккейной лиги.