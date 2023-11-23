Бедард – 1-й в рейтинге лучших хоккеистов до 24 лет, Куинн Хьюз – 2-й, Джек Хьюз – 3-й, Свечников – 12-й, Мичков – 16-й, Никишин – 39-й (TSN)

Коннор Бедард – лучший хоккеист до 24 лет по мнению TSN.

TSN опубликовал рейтинг из 50 лучших игроков до 24 лет. Первое место в нем занял Коннор Бедард.

Список выглядит следующим образом:

1. (« »)

2. (« »)

3. («Нью-Джерси»)

4. («Оттава»)

5. («Баффало»)

6. («Детройт»)

7. Джейк Сэндерсон (« »)

8. («Монреаль»)

9. Оуэн Пауэр («Баффало»)

10. Лео Карлссон («Анахайм»)

11. Ноа Добсон («Айлендерс»)

12. Андрей Свечников («Каролина»)

13. Люк Хьюз («Нью-Джерси»)

14. Адам Фантилли («Коламбус»)

15. Логан Кули («Аризона»)

16. Матвей Мичков («Сочи», «Филадельфия»)

17. Куттер Готье («Филадельфия»)

18. Дилан Козенс («Баффало»)

19. Лукас Рэймонд («Детройт»)

20. Мэттью Болди («Миннесота»)

...

34. Павел Минтюков («Анахайм»)

...

39. Александр Никишин (СКА, «Каролина»)

...

46. Дмитрий Симашев («Локомотив», «Аризона»)

47. Ярослав Аскаров («Нэшвилл»)