Бедард – 1-й в рейтинге лучших хоккеистов до 24 лет, Куинн Хьюз – 2-й, Джек Хьюз – 3-й, Свечников – 12-й, Мичков – 16-й, Никишин – 39-й (TSN)

Теги Локомотив СКА рейтинги Нью-Джерси Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Каролина Нэшвилл Детройт Коламбус Чикаго Ванкувер Анахайм Аризона НХЛ КХЛ Андрей Свечников Расмус Далин Куинн Хьюз Джек Хьюз Коул Кофилд Ноа Добсон Ярослав Аскаров Мэттью Болди Дилан Козенс Лукас Рэймонд Мориц Зайдер Александр Никишин Тим Штюцле Матвей Мичков Джейк Сэндерсон Коннор Бедард Логан Кули Оуэн Пауэр Люк Хьюз Куттер Готье Лео Карлссон Адам Фантилли Павел Минтюков Дмитрий Симашев Хоккей

Коннор Бедард – лучший хоккеист до 24 лет по мнению TSN.

TSN опубликовал рейтинг из 50 лучших игроков до 24 лет. Первое место в нем занял Коннор Бедард.

Список выглядит следующим образом:

1. Коннор БедардЧикаго»)

2. Куинн ХьюзВанкувер»)

3. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)

4. Тим Штюцле («Оттава»)

5. Расмус Далин («Баффало»)

6. Мориц Зайдер («Детройт»)

7. Джейк Сэндерсон («Оттава»)

8. Коул Кофилд («Монреаль»)

9. Оуэн Пауэр («Баффало»)

10. Лео Карлссон («Анахайм»)

11. Ноа Добсон («Айлендерс»)

12. Андрей Свечников («Каролина»)

13. Люк Хьюз («Нью-Джерси»)

14. Адам Фантилли («Коламбус»)

15. Логан Кули («Аризона»)

16. Матвей Мичков («Сочи», «Филадельфия»)

17. Куттер Готье («Филадельфия»)

18. Дилан Козенс («Баффало»)

19. Лукас Рэймонд («Детройт»)

20. Мэттью Болди («Миннесота»)

...

34. Павел Минтюков («Анахайм»)

...

39. Александр Никишин (СКА, «Каролина»)

...

46. Дмитрий Симашев («Локомотив», «Аризона»)

47. Ярослав Аскаров («Нэшвилл»)

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Некстванство оно такое.
Хотя по факту братья Хьюз показывают более зрелую игру.
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hola Hola
Ну, Бедарду сильно авансом дали первое место. Я не знаю, правда, какие критерии использовались при составлении рейтинга, но оба старших Хьюза на данный момент явно круче.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Через год поставят выше Лемье и Грецки
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolgol1974
Очередной бредовый рейтинг .выдают желаемое за действительное
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Выше Хьюза? Серьезно?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Matador
ну Хьюзы то явно выше Бедарда должны быть
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
special_k
Посмотрите оригинал. Там говорится, кто будет лучшим игроком из тех, кому сейчас меньше 24. В самом начале говрят, что Хьюзы на данный момент сильнее и вообще в топе всей НХЛ. но прогнозируют Бедарду лучшую карьеру из всех, кому сейчас меньше 24.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Пахомов
Свечников свалился конечно, надеюсь восстановит позиции
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Курпас
Не рановато ли Бедарда на первое место вознесли?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paha
Рейтинг до 24 лет , а Куинну Хьюзу уже 24 ))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Фет
Куин Хьюз не только лучший игрок до 24 лет, но и в топ 5 лучших игроков во всех возрастах!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Кроме Мичкова, Симашева и Никишина все играют в Северной Америке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DevilsFan
Байфилд, МакТавиш должны быть в этом рейтинге.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TOEWS
Все как обычно статью не читаем , а сразу набрасываем :) Там написано , что Бэдс имеет наивысшие шансы стать супертопом лиги из всего списка: молодых топ игроков до 24 лет)
Тем более основания есть так считать так как идёт на данный момент на +80 поинтов за сезон :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий