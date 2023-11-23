Андрей Свечников остался без голов в первых 10 матчах в сезоне НХЛ. У него 6 передач и 16 минут штрафа

Андрей Свечников остался без голов в первых 10 матчах в сезоне НХЛ.

Форвард «Каролины» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата с « » (6:3).

В активе 23-летнего россиянина стало 6 (0+6) баллов в текущем сезоне при нейтральной полезности и 16 минутах штрафа.

Сегодня Свечников (18:08, 4:18 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и получил малый штраф.

Напомним, что нападающий восстановился после операции на колене. В марте он получил повреждение крестообразной связки и пропустил остаток сезона-2022/23.