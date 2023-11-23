Андрей Свечников остался без голов в первых 10 матчах в сезоне НХЛ. У него 6 передач и 16 минут штрафа

Теги Каролина Эдмонтон НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников остался без голов в первых 10 матчах в сезоне НХЛ.

Форвард «Каролины» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (6:3). 

В активе 23-летнего россиянина стало 6 (0+6) баллов в текущем сезоне при нейтральной полезности и 16 минутах штрафа.

Сегодня Свечников (18:08, 4:18 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и получил малый штраф.

Напомним, что нападающий восстановился после операции на колене. В марте он получил повреждение крестообразной связки и пропустил остаток сезона-2022/23. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ogent
Кресты это серьёзная травма, не у всех получается вернуться на свой прежний уровень.Надеюсь у Андрея это получится.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
крокодил в ванной
Ответ ogent
Кресты это серьёзная травма, не у всех получается вернуться на свой прежний уровень.Надеюсь у Андрея это получится.
так он на своем обычном уровне и играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий