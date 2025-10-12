Рябкин подрался в 1-й игре сезона в АХЛ. 18-летнего форварда системы «Каролины» удалили до конца матча
Иван Рябкин подрался в первой игре сезона в АХЛ.
18-летний форвард дебютировал за фарм-клуб «Каролины» – «Чикаго Вулвс». В матче против «Айова Уайлд» (4:1) на его счету нет очков и пять бросков в створ при полезности «0».
За 32 секунды до конца третьего периода команды устроили массовую драку. Рябкин получил 14 минут штрафа, включая дисциплинарное удаление до конца игры.
В этой встрече 22 броска из 23 отразил голкипер «Вулвс» Амир Мифтахов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости