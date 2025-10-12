Рябкин подрался в 1-й игре сезона в АХЛ. 18-летнего форварда системы «Каролины» удалили до конца матча

Иван Рябкин подрался в первой игре сезона в АХЛ.

18-летний форвард дебютировал за фарм-клуб «Каролины» – «Чикаго Вулвс ». В матче против «Айова Уайлд » (4:1) на его счету нет очков и пять бросков в створ при полезности «0».

За 32 секунды до конца третьего периода команды устроили массовую драку. Рябкин получил 14 минут штрафа, включая дисциплинарное удаление до конца игры.

В этой встрече 22 броска из 23 отразил голкипер «Вулвс» Амир Мифтахов .