У минского «Динамо» 6 поражений в 7 последних матчах. Дальше – игра с ЦСКА

Теги Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Динамо Хоккей

Минское «Динамо» одержало лишь одну победу в 7 последних матчах.

Сегодня команда Дмитрия Квартальнова уступила московскому «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:4. 

Это 6-е поражение команды из Беларуси за 7 последних матчей. Единственная победа минчан была зафиксирована 22 ноября – тогда они обыграли «Автомобилист» (4:1).

29 ноября минское «Динамо» встретится с ЦСКА. 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Doronya
Шевченко точно сказал про Минск с Квартальным: «ходячие мертвецы»
А почему? Главный критерий попадания в команду - чтобы агентом был сын квадрата
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Камиль Мухаметшин
снимите Квартального. а то так и будете мучения испытывать. Буцаев вон свободен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Медет Артыкбаев
И Скабелка тоже свободен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Доиграется так Динамо Минское ,что может пролететь мимо восьмёрки !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
badr
Никто его не поменяет, когда Вуд проигрывал 11 подряд матчей, никто никого не выгонял. Долгий путь согласований, а на нем ещё и сборная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий