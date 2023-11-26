У минского «Динамо» 6 поражений в 7 последних матчах. Дальше – игра с ЦСКА

Минское «Динамо» одержало лишь одну победу в 7 последних матчах.

Сегодня команда уступила московскому « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:4.

Это 6-е поражение команды из Беларуси за 7 последних матчей. Единственная победа минчан была зафиксирована 22 ноября – тогда они обыграли «Автомобилист» (4:1).

29 ноября минское «Динамо» встретится с ЦСКА.