У минского «Динамо» 6 поражений в 7 последних матчах. Дальше – игра с ЦСКА
Минское «Динамо» одержало лишь одну победу в 7 последних матчах.
Сегодня команда Дмитрия Квартальнова уступила московскому «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:4.
Это 6-е поражение команды из Беларуси за 7 последних матчей. Единственная победа минчан была зафиксирована 22 ноября – тогда они обыграли «Автомобилист» (4:1).
29 ноября минское «Динамо» встретится с ЦСКА.
А почему? Главный критерий попадания в команду - чтобы агентом был сын квадрата