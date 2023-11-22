Квартальнов о 4:1 с «Автомобилистом»: «Целостная игра «Динамо». Ключевой момент – не пропустили в меньшинстве, забили с отскока»

Теги Автомобилист Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Владислав Кодола Хоккей

Дмитрий Квартальнов доволен победой минского «Динамо» в игре с «Автомобилистом».

– Хорошая победа для нас, целостная игра была. Ключевой момент – не пропустили в меньшинстве, забили с отскока. Хорошо блокировали броски, движение понравилось.

– Как подбирали игроков в измененные звенья?

– Камень-ножницы-бумага. Хотели что-то поменять, есть свои вещи. Горбунов в прошлом году играл с Меркли, поставили Горби в центр, Пинчуку сократили время. Сильно переигрывали отрезки в прошлой игре, сделали выводы.

– «Автомобилист» перебросал вас в два раза.

– Мы играли с хорошей командой, ребята агрессивные при входе в зону, играют опасно, много бросков с синей линии и боков. Мы где-то чуть сыграли вторым номером, ты не будешь каждый раз перебрасывать соперника.

Свистка [перед голом «Автомобилиста»] не было, какие вопросы к судьям? Мелочи важны, нужно быть сильнее их, за такие вещи наказывают.

– Почему Кодола не играет?

– У него травма, пока лечится, – сказал главный тренер «Динамо» Минск после победы со счетом 4:1.

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