Буре о Кубке мира: «Интересно смотреть на тех, кто умеет делать то, что не умеют другие. Когда приезжают запасные – мне это неинтересно»
Павел Буре высказался о возможном проведении Кубка мира.
«По нему разговоры пока были, но и только. Турнир же проводит частная лига – НХЛ. Они могут делать что хотят.
Раньше было интересно, потому что такое соревнование можно сравнить с первой Олимпиадой, когда приехали все сильнейшие игроки, в Нагано.
Это была по-настоящему Олимпиада среди профессионалов, и Кубок мира тоже соревнование, где собираются лучшие.
Знаете, приезжает иногда второй или третий состав сборной или вообще любители.
В Канаде раньше вообще была олимпийская сборная, которая целый год готовилась, чтобы сыграть на Олимпиаде.
Естественно, там играли ребята, которые даже в фарм-клубы НХЛ не могли попасть. И хоть это и была сборная Канады, но понятно, что это была не команда с [Уэйном] Гретцки или [Марио] Лемье.
Для меня как для зрителя интересно смотреть на лучших представителей. В любом виде спорта.
Интересно смотреть на тех, кто умеет делать то, что не умеют делать другие люди. Хоть в прыжках в воду, в футболе или хоккее.
А когда приезжают запасные – мне это неинтересно», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.
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