Буре о Кубке мира: «Интересно смотреть на тех, кто умеет делать то, что не умеют другие. Когда приезжают запасные – мне это неинтересно»

Павел Буре высказался о возможном проведении Кубка мира.

«По нему разговоры пока были, но и только. Турнир же проводит частная лига – НХЛ. Они могут делать что хотят.

Раньше было интересно, потому что такое соревнование можно сравнить с первой Олимпиадой, когда приехали все сильнейшие игроки, в Нагано.

Это была по-настоящему Олимпиада среди профессионалов, и Кубок мира тоже соревнование, где собираются лучшие.

Знаете, приезжает иногда второй или третий состав сборной или вообще любители.

В Канаде раньше вообще была олимпийская сборная, которая целый год готовилась, чтобы сыграть на Олимпиаде.

Естественно, там играли ребята, которые даже в фарм-клубы НХЛ не могли попасть. И хоть это и была сборная Канады, но понятно, что это была не команда с [Уэйном] Гретцки или [Марио] Лемье.

Для меня как для зрителя интересно смотреть на лучших представителей. В любом виде спорта.

Интересно смотреть на тех, кто умеет делать то, что не умеют делать другие люди. Хоть в прыжках в воду, в футболе или хоккее.

А когда приезжают запасные – мне это неинтересно», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.