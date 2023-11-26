Макар набрал 30 очков в 20 матчах – быстрее всех среди защитников в истории «Колорадо» и «Квебека»

Кэйл Макар набрал 30 очков в 20 матчах сезона – рекорд «Колорадо» для защитников.

25-летний канадец отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Калгари» (3:1).

На его счету стало 30 (5+25) очков в 20 играх сезона.

установил рекорд « » и « » среди защитников по скорости достижения отметки 30 очков за сезон. Ранее он принадлежал Джеффу Брауну (30 очков в 24 играх, 1988/89).

Куинн Хьюз – 3-й защитник в истории НХЛ с 30 очками в сезоне за 19 или менее игр. Другие двое – Орр и Макиннис