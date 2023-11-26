Макар набрал 30 очков в 20 матчах – быстрее всех среди защитников в истории «Колорадо» и «Квебека»

Теги Колорадо НХЛ Квебек рекорды Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар набрал 30 очков в 20 матчах сезона – рекорд «Колорадо» для защитников.

25-летний канадец отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1). 

На его счету стало 30 (5+25) очков в 20 играх сезона. 

Макар установил рекорд «Колорадо» и «Квебека» среди защитников по скорости достижения отметки 30 очков за сезон. Ранее он принадлежал Джеффу Брауну (30 очков в 24 играх, 1988/89). 

Куинн Хьюз – 3-й защитник в истории НХЛ с 30 очками в сезоне за 19 или менее игр. Другие двое – Орр и Макиннис

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4 комментария

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Jarome
Хьюз 178 см
Макар 180 см
Фокс 180 см
Карлссон 182 см

В НХЛ начали решать негабаритные защитники, которых одно время сильно сторонились. Кстати, Бурк 180 см :)
+8
0
+8
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Антон Якимцев
Ответ Jarome
Хьюз 178 см Макар 180 см Фокс 180 см Карлссон 182 см В НХЛ начали решать негабаритные защитники, которых одно время сильно сторонились. Кстати, Бурк 180 см :)
Силовой игры стало меньше, юркие напы уходят от габаритных медленных защитников, а от тех, кто умеет догнать, хорошо орудует клюшкой и грамотно выбирает позиции - уже сложнее.
+2
0
+2
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Сергей Косомов
Даёшь 100+ очков за сезон!
+1
-1
0
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PEGEON
Ответ Jarome
Хьюз 178 см Макар 180 см Фокс 180 см Карлссон 182 см В НХЛ начали решать негабаритные защитники, которых одно время сильно сторонились. Кстати, Бурк 180 см :)
Бурк и весил под сотню, а эти и до 90 кг не дотягивают.
0
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