Макар набрал 30 очков в 20 матчах – быстрее всех среди защитников в истории «Колорадо» и «Квебека»
Кэйл Макар набрал 30 очков в 20 матчах сезона – рекорд «Колорадо» для защитников.
25-летний канадец отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).
На его счету стало 30 (5+25) очков в 20 играх сезона.
Макар установил рекорд «Колорадо» и «Квебека» среди защитников по скорости достижения отметки 30 очков за сезон. Ранее он принадлежал Джеффу Брауну (30 очков в 24 играх, 1988/89).
Куинн Хьюз – 3-й защитник в истории НХЛ с 30 очками в сезоне за 19 или менее игр. Другие двое – Орр и Макиннис
Макар 180 см
Фокс 180 см
Карлссон 182 см
В НХЛ начали решать негабаритные защитники, которых одно время сильно сторонились. Кстати, Бурк 180 см :)