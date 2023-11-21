Кэйл Макар – 4-й защитник в истории НХЛ с 3+ передачами в 3 играх подряд.

Защитник « » сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:4).

Он стал для него 3-м подряд. До 25-летнего канадца по 3 передачи или более в 3 матчах подряд делали (1987/88, «Питтсбург», 3 игры), (1993/94, «Бостон», 3 игры) и (2021/22, «Нэшвилл», 3 игры).

В активе стало 27 (4+23) очков в 17 играх сезона при полезности «+13».