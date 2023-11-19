Макар быстрее всех набрал 200 ассистов в НХЛ среди защитников – в 254 матчах

Кэйл Макар быстрее всех набрал 200 ассистов в НХЛ среди защитников.

Защитник « » отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (6:3).

Всего на счету 25-летнего канадца 201 результативная передача в 254 матчах за карьеру в НХЛ.

Макар быстрее всех защитников в истории НХЛ набрал 200 ассистов. Ранее рекорд принадлежал защитнику «Ванкувера» , достигшему этой отметки за 263 матча.

Третий результат у (264 игры), четвертый – у (271), пятый – у Гэри Сутера (276), шестой – у Сергея Зубова (279).

Всего у в НХЛ 270 (89+201) очков при полезности «+106».