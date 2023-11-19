Макар быстрее всех набрал 200 ассистов в НХЛ среди защитников – в 254 матчах

Теги Колорадо НХЛ Кэйл Макар Куинн Хьюз Хоккей

Кэйл Макар быстрее всех набрал 200 ассистов в НХЛ среди защитников.

Защитник «Колорадо» отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (6:3).

Всего на счету 25-летнего канадца 201 результативная передача в 254 матчах за карьеру в НХЛ.

Макар быстрее всех защитников в истории НХЛ набрал 200 ассистов. Ранее рекорд принадлежал защитнику «Ванкувера» Куинну Хьюзу, достигшему этой отметки за 263 матча.

Третий результат у Брайана Лича (264 игры), четвертый – у Бобби Орра (271), пятый – у Гэри Сутера (276), шестой – у Сергея Зубова (279). 

Всего у Макара в НХЛ 270 (89+201) очков при полезности «+106».

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1 комментарий

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i-volk
Круто, Бобби Орр одобряет.
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