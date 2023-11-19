Макар быстрее всех набрал 200 ассистов в НХЛ среди защитников – в 254 матчах
Кэйл Макар быстрее всех набрал 200 ассистов в НХЛ среди защитников.
Защитник «Колорадо» отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (6:3).
Всего на счету 25-летнего канадца 201 результативная передача в 254 матчах за карьеру в НХЛ.
Макар быстрее всех защитников в истории НХЛ набрал 200 ассистов. Ранее рекорд принадлежал защитнику «Ванкувера» Куинну Хьюзу, достигшему этой отметки за 263 матча.
Третий результат у Брайана Лича (264 игры), четвертый – у Бобби Орра (271), пятый – у Гэри Сутера (276), шестой – у Сергея Зубова (279).
Всего у Макара в НХЛ 270 (89+201) очков при полезности «+106».
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