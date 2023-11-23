Макар набрал очки в 8-м матче подряд. У него 2+16 на отрезке

Теги Колорадо НХЛ рекорды Стив Дюшен Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар набрал очки в 8-м матче НХЛ подряд.

Защитник «Колорадо» забил гол и сделал передачу в игре с «Ванкувером» (5:2).

Он продлил свою результативную серию до 8 матчей. На этом отрезке Кэйл Макар набрал 18 (2+16) баллов.

Всего в ноябре он добавил в свой актив 20 (2+18) очков в 10 играх.

Макар побил рекорд Стива Дюшена (17 передач в ноябре 1992 года), став первым защитником в истории клуба с 18 передачами за один календарный месяц.

В 18 играх сезона на счету Макара 29 (5+24) очков. Он делит третье место в гонке бомбардиров НХЛ с Давидом Пастрняком и Никитой Кучеровым.

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2 комментария

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Тёма Тёма
Когда читаю про него заголовок новостей, думаю: «Блин, какой-то русский чувак с именем Макар или, например, фамилией Макаренко. Круто как, что ещё один наш настолько успешен». Несколько лет от этой хрени в голове не могу избавиться. 😂😂😂
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Антон Якимцев
Макар - это просто праздник какой-то.
Опасен и у чужих, и у своих ворот 🙂
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