Макар набрал очки в 8-м матче подряд. У него 2+16 на отрезке

Кэйл Макар набрал очки в 8-м матче НХЛ подряд.

Защитник « » забил гол и сделал передачу в игре с «Ванкувером» (5:2).

Он продлил свою результативную серию до 8 матчей. На этом отрезке набрал 18 (2+16) баллов.

Всего в ноябре он добавил в свой актив 20 (2+18) очков в 10 играх.

Макар побил рекорд Стива Дюшена (17 передач в ноябре 1992 года), став первым защитником в истории клуба с 18 передачами за один календарный месяц.

В 18 играх сезона на счету Макара 29 (5+24) очков. Он делит третье место в гонке бомбардиров с Давидом Пастрняком и Никитой Кучеровым.