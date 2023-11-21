Куинн Хьюз – 3-й защитник в истории НХЛ с 30 очками в сезоне за 19 или менее игр. Другие двое – Орр и Макиннис
Куинн Хьюз – 3-й защитник в истории НХЛ с 30 очками в сезоне за 19 или менее игр.
Капитан «Ванкувера» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:1).
В его активе стало 30 (8+22) очков в 19 играх. Он единолично возглавил гонку бомбардиров.
До 24-летнего американца только двум защитникам в истории лиги удавалось набирать 30 очков до 20-го матча в сезоне.
Это были Бобби Орр (5 раз, «Бостон», в последний раз – 1974/75, за 14 игр) и Эл Макиннис (1990/91, «Калгари», за 18 игр).
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