Куинн Хьюз – 3-й защитник в истории НХЛ с 30 очками в сезоне за 19 или менее игр. Другие двое – Орр и Макиннис

Теги рейтинги Ванкувер НХЛ Эл Макиннис Бобби Орр Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз – 3-й защитник в истории НХЛ с 30 очками в сезоне за 19 или менее игр.

Капитан «Ванкувера» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:1). 

В его активе стало 30 (8+22) очков в 19 играх. Он единолично возглавил гонку бомбардиров. 

До 24-летнего американца только двум защитникам в истории лиги удавалось набирать 30 очков до 20-го матча в сезоне. 

Это были Бобби Орр (5 раз, «Бостон», в последний раз – 1974/75, за 14 игр) и Эл Макиннис (1990/91, «Калгари», за 18 игр). 

 

3 комментария

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checker
Разыграют с Макаром Арт Росс.. жаль последнему 4-й ассист не защитали, главный соавтор победного гола Хищников)
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ZlomSpb
У Макара 27 в 17 матчах. Хорошие шансы зайти в эту компанию
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Антон Якимцев
Ответ checker
Разыграют с Макаром Арт Росс.. жаль последнему 4-й ассист не защитали, главный соавтор победного гола Хищников)
Хватит на больное давить)
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