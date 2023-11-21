Куинн Хьюз – 3-й защитник в истории НХЛ с 30 очками в сезоне за 19 или менее игр. Другие двое – Орр и Макиннис

Куинн Хьюз – 3-й защитник в истории НХЛ с 30 очками в сезоне за 19 или менее игр.

Капитан « » набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:1).

В его активе стало 30 (8+22) очков в 19 играх. Он единолично возглавил гонку бомбардиров.

До 24-летнего американца только двум защитникам в истории лиги удавалось набирать 30 очков до 20-го матча в сезоне.

Это были (5 раз, «Бостон», в последний раз – 1974/75, за 14 игр) и (1990/91, «Калгари», за 18 игр).