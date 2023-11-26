Малкин остался без очков в 5 матчах из последних 6. У него 1+0 на этом отрезке

Теги Питтсбург Торонто Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин остался без очков в 5 матчах из последних 6.

Форвард «Питтсбурга» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2). 

В активе 37-летнего россиянина 18 (9+9) очков в 20 играх сезона. В последних 6 матчах – 1 (1+0) балл. 

Сегодня Малкин (16:49, 4:05 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ, сделал 2 блока и выиграл 33,3% вбрасываний (4 из 12). Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

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14 комментариев

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борецЗАнеСправедливость
Вот и сказочке конец😬
+22
-10
+12
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Dimash Balatayev
Нюландер 11 номер у пингвинов, а не 19, как в матче написано у вас
+8
-1
+7
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mas76
после наклауна Женя прям поплыл
+1
0
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1960лоцман
Да с такими партнерами как не сдашь.
+1
0
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BaD RaD #47
Джино соберётся, просто не идёт, я уверен.
+8
-8
0
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baytygan
что-то в последнее время у наших безрезультативные серии пошли...
+2
-2
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El Cazador
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Джина Вялая в своем репертуаре. Далее по традиции будет лазарет
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4etlanin
Ответ Горыныч79
Смит очень резко сдал - вообще никакого креатива от него, и в завершении проблемы. Ракель, вроде, не блистал, но в подыгрыше помогал - сейчас же Загорна просто шлак. Малыч не феерит, но играет нормально. Партнёрам надо сильно прибавлять.
Ракель помогал!? ну да, ну да...
Хотя один сезон, да, у Ракеля вроде получился более/менее.
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