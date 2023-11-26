Малкин остался без очков в 5 матчах из последних 6. У него 1+0 на этом отрезке

Евгений Малкин остался без очков в 5 матчах из последних 6.

Форвард « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с « » (3:2).

В активе 37-летнего россиянина 18 (9+9) очков в 20 играх сезона. В последних 6 матчах – 1 (1+0) балл.

Сегодня Малкин (16:49, 4:05 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ, сделал 2 блока и выиграл 33,3% вбрасываний (4 из 12). Статистика потерь и перехватов – 1:1.