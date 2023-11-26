Малкин остался без очков в 5 матчах из последних 6. У него 1+0 на этом отрезке
Евгений Малкин остался без очков в 5 матчах из последних 6.
Форвард «Питтсбурга» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2).
В активе 37-летнего россиянина 18 (9+9) очков в 20 играх сезона. В последних 6 матчах – 1 (1+0) балл.
Сегодня Малкин (16:49, 4:05 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ, сделал 2 блока и выиграл 33,3% вбрасываний (4 из 12). Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Хотя один сезон, да, у Ракеля вроде получился более/менее.