«Если уйдем в профессиональный спорт, то потеряем спорт высших достижений. Хотелось бы найти баланс». Гендиректор ОКР о финансировании турниров

Теги ОКР Владимир Сенглеев Министерство спорта России деньги Игры дружбы Биатлон

В ОКР рассказали о «парадоксальной ситуации» в финансировании спорта.

«У нас появилась новая сила, которая влияет на спорт, – букмекерские компании. За последние три года наличие отчислений от букмекеров на спорт влияет на все тенденции, которые есть в нашей стране. В 2022 году – 15 миллиардов рублей, прогноз на 2023 год – 18 миллиардов. Это существенно!

Для сравнения – не так давно единый календарный план предусматривал расходы в 13 миллиардов. В чем проблема? У наших отдельных федераций появились деньги, они начали наращивать количество коммерческих турниров и лиг. Спорт высших достижений начинает терять специалистов. Появляются новые неолимпийские виды и дисциплины – там, где можно быстро поставить.

Например, Игры дружбы – это коммерческое соревнование. Не знаю, будут там участвовать азартные деньги или не будут, но мы точно знаем, что львиная доля бюджета этих соревнований, 90%, – это именно внебюджетные средства. Какие именно, не указано, мы можем только догадываться.

Многие официальные соревнования проходят более скромно, потому что финансироваться они могут по законодательству только за бюджетные средства – министерства спорта или регионов. Мы считаем, что сложилась парадоксальная ситуация, когда имеющие деньги федерации не могут потратить их на спорт высших достижений.

Если мы уйдем в профессиональный спорт, то мы потеряем спорт высших достижений. Нам хотелось бы найти какой‑то баланс», – сказал генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.

1 комментарий

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ЙцукеН
Да и чёрт с ним, со спортом высших достижений. Главное, чтобы занимались спортом не на бюджетные деньги.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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