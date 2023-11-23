Роднина о критериях допуска: «Хватит реагировать на международные федерации! Все время ориентируемся, что там старушка Европа за углом про нас сказала»

Ирина Роднина раскритиковала финансовые требования по допуску спортсменов из РФ.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что международные федерации требуют с российских спортсменов до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку их соответствия критериям участия в турнирах.

«Международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода? Денег нет – закончились! Если они допускают, значит, ничего не будет. Мы достаточно выдержали времени. Сейчас пересматриваем многие международные договора.

На все, что делается не в интересах нашей страны и граждан, будет предпринята достаточно жесткая позиция. Столько международных федераций и каждая хочет себя проявить. Хватит на них реагировать!

Происходит больше интересных событий внутри страны, и мы об этом совершенно не рассказываем. Все время ориентируемся, что там старушка Европа за углом про нас сказала», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.