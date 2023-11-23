Роднина о критериях допуска: «Хватит реагировать на международные федерации! Все время ориентируемся, что там старушка Европа за углом про нас сказала»

Теги Ирина Роднина Олимпийская сборная России ОКР Фигурное катание

Ирина Роднина раскритиковала финансовые требования по допуску спортсменов из РФ.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что международные федерации требуют с российских спортсменов до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку их соответствия критериям участия в турнирах.

«Международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода? Денег нет – закончились! Если они допускают, значит, ничего не будет. Мы достаточно выдержали времени. Сейчас пересматриваем многие международные договора.

На все, что делается не в интересах нашей страны и граждан, будет предпринята достаточно жесткая позиция. Столько международных федераций и каждая хочет себя проявить. Хватит на них реагировать!

Происходит больше интересных событий внутри страны, и мы об этом совершенно не рассказываем. Все время ориентируемся, что там старушка Европа за углом про нас сказала», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

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6 комментариев

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Ягун Ягунини
Большие интересные события внутри страны, это Роднина про "Первенства ЖЭКа", которые она не смотрит?)
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Адриана
Родниной бы определится, а то она путается в показаниях, сначала называет события в стране ( в спорте) жэком, а теперь, вроде, как и на "старушку Европу" не надо оглядываться.....всё смешалось в голове у трехкратной...
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alexnew
Ну, почему же не рассказываем? Недавно чемпионат ЖЭКа показывали.
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Anna Stefan
Ответ Ягун Ягунини
Большие интересные события внутри страны, это Роднина про "Первенства ЖЭКа", которые она не смотрит?)
Видно по голове настучали, вот и приходится наступать на горло собственной песне. Однако "старушку Европу" она заклеймила, а об Омерике деликатно умолчала)))
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Виктория Обер
Ура! Наконец-то, будем ориентироваться на юную Корейскую и Народную и Демократическую и Республику!
Мы это заслужили!!! Ведь мы этого достойны!
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КВАД
Вообще то это мы сейчас за углом. Точнее, в углу..
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