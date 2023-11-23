Гендиректор ОКР: «Мы можем поехать на Олимпиаду-2026 большой делегацией, потому что потенциальные участники от нас не имеют контрактов с ВС РФ»
В ОКР считают, что сборная России может поехать на ОИ-2026 большой делегацией.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«В 2026 году будут Игры в Италии, и я обращаю внимание, что мы можем туда поехать большой делегацией, потому что потенциальные участники от нас не имеют контрактов с ВС РФ.
И нам нужно дополнительное финансирование, чтобы поддержать наших молодых спортсменов», – сказал генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев в ходе выступления в ОКР на тему «Российское олимпийское движение. Вызовы и перспективы».
Все понятно, с этого и надо было начинать.
А вообще закралось сомнение: он всё это в трезвом уме говорит?
А за ребят из ЦСКА и Динамо не хотите постоять, уже согласились их оттеснить от ОИ. Они приносили медали, а сейчас их по- боку. Так и будем соглашаться на такие условия? Вот о чём думают функционеры, о себе любимых.
Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается звонок в дверь, она понимает, что пришел муж, и в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!!!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
- Хорошо!
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она неожиданно выигрывает путевку в морской круиз. Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике, корабль тонет. Она опять в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- ДА Я ВАС, ЖЕНЩИН С НИЗКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ , НА ЭТОТ КОРАБЛЬ ТРИ ГОДА СОБИРАЛ!!!
надеюсь этого типа уберут их ОКР.
Ребята наши будут гибнуть пачками,а ты поганец кичишься,что контрактов не имеешь с ВС РФ и свою семью потащить планируешь за бабки, абстрагируясь как от чумы от ВС РФ и клянчишь на красивую жизнь дополнительно....какая гниль там собралась
https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Winter_Military_World_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Military_World_Games
Но тут конечно повезло нашим, участники игр 2017 по к 2026 году просто могут состарится для спорта высоких достижений. Но ведь на играх для военнослужащих были аккредитованы тренеры, медики, массажисты - их точно могут запретить.
Но конечно таким шансом вы не воспользуетесь. Вам же лучше платить взносы и выступать без идентифицирующей символики в виде гимна и флага.
МОК и ВАДА вам показали что Олимпиада это политика. На НАТО это не распространяется. Что вам ещё надо?