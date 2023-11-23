Гендиректор ОКР: «Мы можем поехать на Олимпиаду-2026 большой делегацией, потому что потенциальные участники от нас не имеют контрактов с ВС РФ»

В ОКР считают, что сборная России может поехать на ОИ-2026 большой делегацией.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«В 2026 году будут Игры в Италии, и я обращаю внимание, что мы можем туда поехать большой делегацией, потому что потенциальные участники от нас не имеют контрактов с ВС РФ.

И нам нужно дополнительное финансирование, чтобы поддержать наших молодых спортсменов», – сказал генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев в ходе выступления в ОКР на тему «Российское олимпийское движение. Вызовы и перспективы».