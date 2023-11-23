Гендиректор ОКР: «Мы можем поехать на Олимпиаду-2026 большой делегацией, потому что потенциальные участники от нас не имеют контрактов с ВС РФ»

Теги Олимпийская сборная России ОКР Владимир Сенглеев Олимпиада-2026 Фигурное катание

В ОКР считают, что сборная России может поехать на ОИ-2026 большой делегацией.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«В 2026 году будут Игры в Италии, и я обращаю внимание, что мы можем туда поехать большой делегацией, потому что потенциальные участники от нас не имеют контрактов с ВС РФ.

И нам нужно дополнительное финансирование, чтобы поддержать наших молодых спортсменов», – сказал генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев в ходе выступления в ОКР на тему «Российское олимпийское движение. Вызовы и перспективы».

48 комментариев

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Дружба11
Единственное,что волнует чинуш из ОКР-чтобы они большой делегацией поехали со своими семьями полным составом в Италию,бессовестные, а под это бахните им финансирование дополнительное по время войны.
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Lay's
катайтесь с эритреей, в чем проблема) по 10 раз на дню переобуваются, то им не нужны олимпийские игры, игры дружбы - круто, то вот увидели наверн, что игры в Италии, можно будет свои виллы возле озера Комо навестить, или че?)
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lus
"...нам нужно дополнительное финансирование".
Все понятно, с этого и надо было начинать.
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Olga.t
Основная мысль этого спича "нам нужно дополнительное финансирование".
А вообще закралось сомнение: он всё это в трезвом уме говорит?
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Е...С
Гендиректор ОКР случайно не иноагент. Позорники какие.
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Nikolay Kozlov
"-Не нужны нам эти игры, пусть сами без нас соревнуются в этом своем Мил... Милане?! Так подождите ка, концепция изменилась, едем большой делегацией!"
+13
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Oleg Olegov
Вся эта речь только ради фразы Нам нужно дополнительное финансирование.
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Леди Брэкнелл
Господи, какой позор! Неужели они этого не видят?
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Федя Букин
можно даже и без спортсменов
+10
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Маргарита Михайловна
Конечно можете. Под белым флагом и со спущенными штанами.
+13
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Anna Stefan
Большой делегацией кого? Беженцев и их родственников? Вот и финансируйтесь тогда из какого-нибудь фонда помощи беженцам.
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Игорь Ерин
Этим лишь бы в Европу в качестве " руководителя" съездить... Хоть тушкой , хоть чучелом ... Ссы в глаза - Божья роса ...
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Алёна Вода
Большая делегация чиновников и без спортсменов прекрасно может съездить!)) Главное, чтобы было дополнительное финансирование
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Дружба11
какой мерзкий тип-мастер переобуваний-вы посмотрите его высказывания с разницей в часах, ну и шкурихин
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Olga Tchistyakov
Соскучились по шопингу ,ах Милан)))
+5
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Татьяна Бурова
Большой делегацией они поедут, т к .не имеют контрактов с армией.
А за ребят из ЦСКА и Динамо не хотите постоять, уже согласились их оттеснить от ОИ. Они приносили медали, а сейчас их по- боку. Так и будем соглашаться на такие условия? Вот о чём думают функционеры, о себе любимых.
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Mukunku 64
Почему нет , ГД ,СФ , ОКР и прочие бесполезные организации , но только на одном пароходе , а дальше как в старом анекдоте

Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается звонок в дверь, она понимает, что пришел муж, и в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!!!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
- Хорошо!
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она неожиданно выигрывает путевку в морской круиз. Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике, корабль тонет. Она опять в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- ДА Я ВАС, ЖЕНЩИН С НИЗКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ , НА ЭТОТ КОРАБЛЬ ТРИ ГОДА СОБИРАЛ!!!
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Блинчик
Лучше бы большой делегацией поехали на СВО защищать Россию, с которой кормятся. Но вместо этого хотят ехать на, по их же словам, вражеский запад, чтобы ручкаться там с теми, кто поддерживает убийство российских граждан.
+10
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Ilya Kurepa
в магадан ты поедешь
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ks-1993
Ага, все лыжи и Биатлон не в Динамо и МО. Нуну
+3
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evgeniy
Совсем крыша уехала? Контракты с ВС и прочими силовыми ведомствами - просто один из поводов.
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Ольга Долгова
Ответ Адриана
Да никуда Вы не поедете, ни в каком составе, смиритесь и успокойтесь, сколько можно об одном и том же.
Как знать, неисповедимы пути Господни...
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Сергей Лепехин
Патриот
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Матрос Кот
Это как в анекдоте про блондинку и динозавра. Можем поехать большой делегацией,а можем вообще не поехать.
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Аврал
Дескридитация Армии?Не?Это другое?)
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Дружба11
Ответ Татьяна Бурова
Большой делегацией они поедут, т к .не имеют контрактов с армией. А за ребят из ЦСКА и Динамо не хотите постоять, уже согласились их оттеснить от ОИ. Они приносили медали, а сейчас их по- боку. Так и будем соглашаться на такие условия? Вот о чём думают функционеры, о себе любимых.
конечно побоку, это же компашка шкурихиных
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Sutekh Hexen
Ответ Lay's
попугай?)
Кеша.
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Dima H
Ответ Olga.t
Основная мысль этого спича "нам нужно дополнительное финансирование". А вообще закралось сомнение: он всё это в трезвом уме говорит?
Самое страшное что в трезвом. А так и деньги будут, и делегация поедет, а вот прокатиться кто нибудь или нет вопрос
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Адриана
Ответ Ольга Долгова
Как знать, неисповедимы пути Господни...
Очень хотела бы ошибиться, но думаю, скорее нет, чем да.
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Ольга Долгова
Ответ Ингвар
Не надо думать, что иностранцы дураки. Они возьмут протоколы участников всемирных игр для военнослужащих а потом и для полицейских и всех поименно перепишут. Сказать "а сейчас у нас нет контракта", не получится. Что для летних игр, что для зимних. https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Winter_Military_World_Games https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Military_World_Games Но тут конечно повезло нашим, участники игр 2017 по к 2026 году просто могут состарится для спорта высоких достижений. Но ведь на играх для военнослужащих были аккредитованы тренеры, медики, массажисты - их точно могут запретить.
Прошлые годы никто не будет вспоминать и рассматривать кто, где в то время участвовал. Будут рассматривать только участие в соревнованиях военнослужащих, полицейских и т.п. только с 24 февраля 2022 и дальше.
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Lay's
Ответ Sutekh Hexen
Комо.
попугай?)
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Orange carrot
Он вообще в своем уме? Лыжники и биатлонисты у нас не имеют к армейским клубам отношения?
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Дружба11
После таких высказываний "потенциальные участники от нас не имеют контрактов с ВС РФ" тебя в шею гнать надо, совсем поехал-ты вообще на кого в ОКР работаешь?
надеюсь этого типа уберут их ОКР.
Ребята наши будут гибнуть пачками,а ты поганец кичишься,что контрактов не имеешь с ВС РФ и свою семью потащить планируешь за бабки, абстрагируясь как от чумы от ВС РФ и клянчишь на красивую жизнь дополнительно....какая гниль там собралась
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СемёнСемёныч
Какую муть напорол, совсем головой недалёкий. Эту "большую делегацию" надо совсем разогнать.
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vanessa2021
Если действительно поедут - объявить иноагентами и обратно не пускать.
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Александр Шульгин
Всех этих чиновников разогнать. Нужно делать свои структуры эти это делать не будут точно.
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vanessa2021
ПОЗОР спортивным чиновникам! Хоть тушкой, хоть чучелкой, на любые унижения согласны, лишь бы попилить бюджетные деньги. Надеюсь , им там пинков надают и наплюют в панамки!
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Адриана
Да никуда Вы не поедете, ни в каком составе, смиритесь и успокойтесь, сколько можно об одном и том же.
+5
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Ингвар
Не надо думать, что иностранцы дураки. Они возьмут протоколы участников всемирных игр для военнослужащих а потом и для полицейских и всех поименно перепишут. Сказать "а сейчас у нас нет контракта", не получится. Что для летних игр, что для зимних.
https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Winter_Military_World_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Military_World_Games
Но тут конечно повезло нашим, участники игр 2017 по к 2026 году просто могут состарится для спорта высоких достижений. Но ведь на играх для военнослужащих были аккредитованы тренеры, медики, массажисты - их точно могут запретить.
+1
-1
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And-Rover
К 2026 году можно было бы попытаться сделать аналог Олимпиады с аналогичной антидопинговой системой, только более прозрачной и справедливой. И тогда к вам подтянутся другие страны и слать можно эти ВАДы с МОКами.

Но конечно таким шансом вы не воспользуетесь. Вам же лучше платить взносы и выступать без идентифицирующей символики в виде гимна и флага.

МОК и ВАДА вам показали что Олимпиада это политика. На НАТО это не распространяется. Что вам ещё надо?
+7
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