Окулов о возможности уехать в НХЛ: «Была одна команда. Чуть-чуть побоялся, что не получится. Выбрал ЦСКА, пока хочу остаться здесь»
Константин Окулов рассказал, почему не уехал в НХЛ в межсезонье.
– Был ли вариант уехать в НХЛ?
– Да, была одна команда. Получилось так, что я выбрал ЦСКА.
– Какая команда – секрет?
– Не особо хотелось бы говорить об этом.
– Почему не уехали?
– Так сложилось, что пока хочу остаться здесь. Здесь все комфортно для меня, для семьи. Детям три года, переживали насчет детского сада. В какой-то степени привыкаешь к тому, что есть. Это тоже немаловажный фактор.
Второй фактор – у команды еще не пропал пик, есть шанс побороться за Кубок Гагарина, поиграть в хорошем коллективе.
Может, чуть-чуть и побоялся, что не получится, не скрою. Это тоже страшно. Был бы я один или просто с женой, без детей, возможно, и рискнул бы раньше. Не жалею, что остался, и это самое главное.
– А желание попробовать себя там есть?
– Маленькие мечты всегда остаются. Если сложится так, что этот шанс останется, думаю, можно будет рискнуть (улыбается). Может, какой-то маленький процентик для меня остался, – сказал нападающий ЦСКА Константин Окулов.
1 комментарий