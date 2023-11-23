Окулов о возможности уехать в НХЛ: «Была одна команда. Чуть-чуть побоялся, что не получится. Выбрал ЦСКА, пока хочу остаться здесь»

Константин Окулов рассказал, почему не уехал в НХЛ в межсезонье.

– Был ли вариант уехать в ?

– Да, была одна команда. Получилось так, что я выбрал ЦСКА.

– Какая команда – секрет?

– Не особо хотелось бы говорить об этом.

– Почему не уехали?

– Так сложилось, что пока хочу остаться здесь. Здесь все комфортно для меня, для семьи. Детям три года, переживали насчет детского сада. В какой-то степени привыкаешь к тому, что есть. Это тоже немаловажный фактор.

Второй фактор – у команды еще не пропал пик, есть шанс побороться за , поиграть в хорошем коллективе.

Может, чуть-чуть и побоялся, что не получится, не скрою. Это тоже страшно. Был бы я один или просто с женой, без детей, возможно, и рискнул бы раньше. Не жалею, что остался, и это самое главное.

– А желание попробовать себя там есть?

– Маленькие мечты всегда остаются. Если сложится так, что этот шанс останется, думаю, можно будет рискнуть (улыбается). Может, какой-то маленький процентик для меня остался, – сказал нападающий ЦСКА Константин Окулов.