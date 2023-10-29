Окулов об игре на новой арене «Сибири»: «Только позитивные ощущения. Рад за Новосибирск. Здорово, что в родном городе хоккей любят»

Константин Окулов прокомментировал победу в матче против «Сибири» (6:3).

Нападающий ЦСКА сделал дубль и отметился одной результативной передачей.

– Эмоции от первого матча на новом стадионе в Новосибирске?

– Только позитивные ощущения. Рад за город. Наконец-то появился новый стадион. Здорово, что в родном городе хоккей любят и за хоккеем следят. Сегодня мои родные были, родители, дядя, бабушка, друзья.

« » отмечала день рождения, а я преподнес подарок – дубль? Извиняюсь, что так получилось. Но пока, к сожалению, вообще с голами плохо. И хорошо, что хоть сегодня. Партнеры помогли, где-то прорвало, и дай бог, чтобы впредь было больше голов.

– Откуда взяли силы для камбэка после Дальнего Востока?

– В Хабаровске отдохнул, вышел. Тяжелая поездка. Нам дают отдохнуть. По Москве у нас игры нормально, после двенадцати. Мы высыпаемся, спокойно можно покушать. Где-то может не так тяжело далась поездка. Перелеты комфортные, все сделано для команды. Потому и хватило сил.

– Как считаете, у «Сибири» потерялась уверенность после первого гола ЦСКА?

– Это надо у «Сибири» спрашивать. Это надо быть на лавке у команды, в раздевалке. Может, просто у нас после забитой шайбы появилась уверенность, контроль шайбы больше стал. Стали меньше торопиться.

– Был ли акцент на том, что у хозяев отсутствовал Прохоркин?

– Да нет. Это не наши проблемы. Мы больше следим за своей игрой. Надо беспокоиться за те действия, которые мы хорошо или плохо делаем, а не за то, кто играет в противоположной команде, – сказал нападающий ЦСКА Константин Окулов.