Окулов об игре на новой арене «Сибири»: «Только позитивные ощущения. Рад за Новосибирск. Здорово, что в родном городе хоккей любят»

Теги Сибирь ЦСКА КХЛ Арена-Сибирь Константин Окулов Хоккей

Константин Окулов прокомментировал победу в матче против «Сибири» (6:3).

Нападающий ЦСКА сделал дубль и отметился одной результативной передачей. 

– Эмоции от первого матча на новом стадионе в Новосибирске? 

– Только позитивные ощущения. Рад за город. Наконец-то появился новый стадион. Здорово, что в родном городе хоккей любят и за хоккеем следят. Сегодня мои родные были, родители, дядя, бабушка, друзья. 

«Сибирь» отмечала день рождения, а я преподнес подарок – дубль? Извиняюсь, что так получилось. Но пока, к сожалению, вообще с голами плохо. И хорошо, что хоть сегодня. Партнеры помогли, где-то прорвало, и дай бог, чтобы впредь было больше голов.

– Откуда взяли силы для камбэка после Дальнего Востока? 

– В Хабаровске отдохнул, вышел. Тяжелая поездка. Нам дают отдохнуть. По Москве у нас игры нормально, после двенадцати. Мы высыпаемся, спокойно можно покушать. Где-то может не так тяжело далась поездка. Перелеты комфортные, все сделано для команды. Потому и хватило сил.

– Как считаете, у «Сибири» потерялась уверенность после первого гола ЦСКА? 

– Это надо у «Сибири» спрашивать. Это надо быть на лавке у команды, в раздевалке. Может, просто у нас после забитой шайбы появилась уверенность, контроль шайбы больше стал. Стали меньше торопиться.

– Был ли акцент на том, что у хозяев отсутствовал Прохоркин? 

– Да нет. Это не наши проблемы. Мы больше следим за своей игрой. Надо беспокоиться за те действия, которые мы хорошо или плохо делаем, а не за то, кто играет в противоположной команде, – сказал нападающий ЦСКА Константин Окулов.

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1 комментарий

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Mihamoscow
Где-то статейка была про то как Окулов плох и ЦСКА ему зря 75 млн платит .. Хм , лучший по очкам в команде …☝🏾
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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