Окулов о 1-й части сезона: «Личные результаты – на 6-7 из 10. У ЦСКА дела похуже, не очень хорошо идем в таблице»

Теги ЦСКА КХЛ Константин Окулов Чемпионат.com Хоккей

Константин Окулов оценил выступление ЦСКА в первой половине сезона.

«Если говорить о личных результатах, то на 6-7 из 10. Пока не все получается, мало голов, могу забивать больше.

Где-то многовато пропускаем, хотя в последнее время потихоньку это исправляем, начинаем набирать очки.

Если говорить о команде, то, к сожалению, дела похуже. Мы не очень хорошо идем в турнирной таблице. Надеюсь, это выправится.

Сейчас начинается хорошая часть сезона: все вкатились, набрали форму, почувствовали, как играть. Будем набирать обороты и подниматься выше», – сказал нападающий.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий