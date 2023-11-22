Окулов о 1-й части сезона: «Личные результаты – на 6-7 из 10. У ЦСКА дела похуже, не очень хорошо идем в таблице»

Константин Окулов оценил выступление ЦСКА в первой половине сезона.

«Если говорить о личных результатах, то на 6-7 из 10. Пока не все получается, мало голов, могу забивать больше.

Где-то многовато пропускаем, хотя в последнее время потихоньку это исправляем, начинаем набирать очки.

Если говорить о команде, то, к сожалению, дела похуже. Мы не очень хорошо идем в турнирной таблице. Надеюсь, это выправится.

Сейчас начинается хорошая часть сезона: все вкатились, набрали форму, почувствовали, как играть. Будем набирать обороты и подниматься выше», – сказал нападающий.