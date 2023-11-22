Агент Дементьев: «Авангард» полностью претендует на чемпионство. Важно попасть в четверку в регулярке»

Алексей Дементьев назвал «Авангард» одним из претендентов на чемпионство.

«Самое главное для « » – попадание в первую четверку, чтобы плей-офф начинать на своей площадке, что очень важно. Также нужны усиленная работа тренеров, хороший микроклимат в команде, функциональная подготовка, чтобы все было слаженно.

Конечно, они полностью претендуют на чемпионство, но ни одна команда в не ставит себе мимолетных целей. Все работают скрупулезно и сосредоточенно», – сказал хоккейный агент.

Сушинский об «Авангарде»: «Металлург» тоже был командой одного звена, но выиграл чемпионат»