Агент Дементьев: «Авангард» полностью претендует на чемпионство. Важно попасть в четверку в регулярке»

Теги Авангард КХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев назвал «Авангард» одним из претендентов на чемпионство.

«Самое главное для «Авангарда» – попадание в первую четверку, чтобы плей-офф начинать на своей площадке, что очень важно. Также нужны усиленная работа тренеров, хороший микроклимат в команде, функциональная подготовка, чтобы все было слаженно.

Конечно, они полностью претендуют на чемпионство, но ни одна команда в КХЛ не ставит себе мимолетных целей. Все работают скрупулезно и сосредоточенно», – сказал хоккейный агент.

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1 комментарий

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Roman Kostyuchenko
толку то? Ава в таблице нормально держится, только за счёт снятия вратаря в овертайме 🤣 это они хорошо натренировали, без вратаря играть в овертайме. В плэй офф овертаймов нет. побед в основное очень мало
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