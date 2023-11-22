Агент Дементьев: «Авангард» полностью претендует на чемпионство. Важно попасть в четверку в регулярке»
Алексей Дементьев назвал «Авангард» одним из претендентов на чемпионство.
«Самое главное для «Авангарда» – попадание в первую четверку, чтобы плей-офф начинать на своей площадке, что очень важно. Также нужны усиленная работа тренеров, хороший микроклимат в команде, функциональная подготовка, чтобы все было слаженно.
Конечно, они полностью претендуют на чемпионство, но ни одна команда в КХЛ не ставит себе мимолетных целей. Все работают скрупулезно и сосредоточенно», – сказал хоккейный агент.
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