Максим Сушинский: «Нынешний регулярный чемпионат – лучший в истории КХЛ»

Теги Авангард Максим Сушинский КХЛ Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский считает текущий Фонбет Чемпионат КХЛ лучшим в истории.

Михаила Кравеца называли тренером не для больших дел.

– Большие дела впереди, надо их сделать, а потом говорить и оценивать, для больших он дел или нет.

Это хоккей: день так, на другой день по-другому. Была серия из поражений, теперь десятиматчевая победная серия.

В этом чемпионате у всех есть серии. На мой взгляд, нынешний регулярный чемпионат лучший в истории КХЛ, – сказал бывший президент «Авангарда».

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2 комментария

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