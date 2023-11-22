Максим Сушинский: «Нынешний регулярный чемпионат – лучший в истории КХЛ»

Максим Сушинский считает текущий Фонбет Чемпионат КХЛ лучшим в истории.

– Михаила Кравеца называли тренером не для больших дел.

– Большие дела впереди, надо их сделать, а потом говорить и оценивать, для больших он дел или нет.

Это хоккей: день так, на другой день по-другому. Была серия из поражений, теперь десятиматчевая победная серия.

В этом чемпионате у всех есть серии. На мой взгляд, нынешний регулярный чемпионат лучший в истории , – сказал бывший президент « ».