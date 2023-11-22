Максим Сушинский: «Нынешний регулярный чемпионат – лучший в истории КХЛ»
Максим Сушинский считает текущий Фонбет Чемпионат КХЛ лучшим в истории.
– Михаила Кравеца называли тренером не для больших дел.
– Большие дела впереди, надо их сделать, а потом говорить и оценивать, для больших он дел или нет.
Это хоккей: день так, на другой день по-другому. Была серия из поражений, теперь десятиматчевая победная серия.
В этом чемпионате у всех есть серии. На мой взгляд, нынешний регулярный чемпионат лучший в истории КХЛ, – сказал бывший президент «Авангарда».
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