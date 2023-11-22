Сушинский об «Авангарде»: «Металлург» тоже был командой одного звена, но выиграл чемпионат»

Теги Авангард Металлург Мг Максим Сушинский КХЛ Райан Спунер Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский оценил состав «Авангарда».

– «Авангард» – команда одного звена?

– Если мы вспомним «Металлург», то это тоже была команда одного звена, но они выиграли чемпионат.

Сейчас его тяжело выиграть в нынешнем хоккее таким способом, нужен еще как минимум вратарь. Мишуров показывает хорошую игру, Проскуряков до травмы играл очень неплохо. Он внес большой вклад в уверенность команды и защитников.

Возвращаясь к одному звену, отмечу, что, когда я еще играл и другие ребята, у нас тоже были свои звенья. У Казани была тройка Зарипов – Зиновьев – Морозов, в «Металлурге», помимо Мозякина, Коваржа и Зарипова, раньше зажигали братья Корешковы. Два таких звена найти сложно.

Одно звено всегда должно состоять из лидеров, тем более ребята в «Авангарде» в лице Ткачева, Спунера и Буше решают в неравных составах и в овертаймах.

Есть некоторые проблемы в обороне для Райана, он действительно вписался в коллектив. Игровой, забивной центральный нападающий, – сказал бывший президент «Авангарда».

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2 комментария

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Огюст
Да всё нормально в Авангарде с игрой , если ещё другие звенья добавят в своей результативности , то конечно команда будет ещё сильнее !
+3
0
+3
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Zolotoi24
Одного звена мало… Хотя бы пару, способных стабильно приносить результат. А два других и «рояль потаскают»
+2
0
+2
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