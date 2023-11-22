Сушинский об «Авангарде»: «Металлург» тоже был командой одного звена, но выиграл чемпионат»

Максим Сушинский оценил состав «Авангарда».

– « » – команда одного звена?

– Если мы вспомним « », то это тоже была команда одного звена, но они выиграли чемпионат.

Сейчас его тяжело выиграть в нынешнем хоккее таким способом, нужен еще как минимум вратарь. Мишуров показывает хорошую игру, Проскуряков до травмы играл очень неплохо. Он внес большой вклад в уверенность команды и защитников.

Возвращаясь к одному звену, отмечу, что, когда я еще играл и другие ребята, у нас тоже были свои звенья. У Казани была тройка Зарипов – Зиновьев – Морозов, в «Металлурге», помимо Мозякина, Коваржа и Зарипова, раньше зажигали братья Корешковы. Два таких звена найти сложно.

Одно звено всегда должно состоять из лидеров, тем более ребята в «Авангарде» в лице , и решают в неравных составах и в овертаймах.

Есть некоторые проблемы в обороне для Райана, он действительно вписался в коллектив. Игровой, забивной центральный нападающий, – сказал бывший президент «Авангарда».