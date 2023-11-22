Щитов об «Авангарде»: «Не так давно говорили, что Кравеца нужно увольнять, а клуб сейчас наверху на Востоке. Михаил умеет создавать боеспособные коллективы»

Никита Щитов оценил работу Михаила Кравеца во главе «Авангарда».

«Вы знаете, очень здорово играют лидеры. Неплохо работает большинство, у команды хороший тренерский штаб.

умеет создавать боеспособные коллективы. на скамейке тоже сильно ему помогает. Все вместе дает результат. Команда боевая, она хорошо настроена.

Но я думаю, что в этом сезоне у нее еще будут спады. Без них никуда. Все команды чередуют подъемы и спады.

Не так давно говорили, что Кравеца нужно увольнять, что это не тренер для больших дел, что с ним команда не справится. Но сейчас она наверху на Востоке», – сказал бывший защитник «Сочи».