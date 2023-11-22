Щитов об «Авангарде»: «Не так давно говорили, что Кравеца нужно увольнять, а клуб сейчас наверху на Востоке. Михаил умеет создавать боеспособные коллективы»

Теги Авангард Никита Щитов Александр Свитов КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Никита Щитов оценил работу Михаила Кравеца во главе «Авангарда».

«Вы знаете, очень здорово играют лидеры. Неплохо работает большинство, у команды хороший тренерский штаб.

Михаил Кравец умеет создавать боеспособные коллективы. Александр Свитов на скамейке тоже сильно ему помогает. Все вместе дает результат. Команда боевая, она хорошо настроена.

Но я думаю, что в этом сезоне у нее еще будут спады. Без них никуда. Все команды чередуют подъемы и спады.

Не так давно говорили, что Кравеца нужно увольнять, что это не тренер для больших дел, что с ним команда не справится. Но сейчас она наверху на Востоке», – сказал бывший защитник «Сочи».

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1 комментарий

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omsk1716
Кравеца спасло то, что Ткачев с Буше сыгрались со Спунером. Работу Кравеца нужно оценивать по результативности остальных звеньев, но ее нет. Поэтому заслуга его в серии мала!
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+2
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