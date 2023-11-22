Кожевников о критике в адрес Капризова: «Тренерам и руководству «Миннесоты» что делать? На кого-то же надо валить. Кирилл – игрок высочайшего уровня»

Теги Миннесота НХЛ Александр Кожевников Кирилл Капризов Хоккей

Александр Кожевников объяснил причину критики в адрес Кирилла Капризова.

«Всегда так будет – на кого-то же надо валить. Хоккей – это жизнь, и у ребят такая работа. Сам Кирилл играет неплохо, хоть и не особо сейчас набирает очки. Такие периоды есть и у великих, не все всегда получается.

А тренерам и руководству что делать? Надо все на что-то валить. Естественно, игроки виноваты.

Да, обычно обвиняют игроков СМИ, журналисты, а клуб скорее защищает своих спортсменов. Значит, тут такое руководство у «Миннесоты». Надо задуматься.

Капризов – игрок высочайшего уровня, олимпийский чемпион, который делает свою работу. Ну поворчат, что-то поменяется в клубе – и все это закончится», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Капризов в текущем сезоне НХЛ набрал 15 (5+10) очков за 17 матчей, показатель полезности – «-8». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Конечно - без русофобии не обошлось. На самом деле Капризов набрал уже 35 очков, а тренеры из НАТО придумали ему более слабую статистику, чтобы при поражениях можно было на него валить
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