«Нынешний «Спартак» – сенсация, он украшает наш чемпионат. Клуб стал демонстрировать игру «Спартака» советских времен». Пашков о команде Жамнова

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Александр Пашков Чемпионат.com Хоккей

Александр Пашков оценил выступления «Спартака» в текущем сезоне.

Красно-белые лидируют в турнирной таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 49 очков после 34 игр. 

«Лидерство «Спартака» в КХЛ впечатляет. Клуб, совершенно неожиданно изменив всю тренерскую группу и очень существенно обновив состав, стал демонстрировать игру «Спартака» прежних советских времен. Комбинационный хоккей, атакующие действия, коллективный энтузиазм, – все это мы видим в команде Алексея Жамнова.

Нынешний «Спартак» – это сенсация. Говорят, что красно-белые в итоге сбавят темп, но я думаю, что они будут добавлять и крепнуть. В плей-офф команда может стать серьезной силой. Публика пошла на хоккей, зрителя привлекает такая игра. «Спартак» украшает наш чемпионат», – сказал олимпийский чемпион по хоккею.

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