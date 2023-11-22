«Нынешний «Спартак» – сенсация, он украшает наш чемпионат. Клуб стал демонстрировать игру «Спартака» советских времен». Пашков о команде Жамнова

Александр Пашков оценил выступления «Спартака» в текущем сезоне.

Красно-белые лидируют в турнирной таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 49 очков после 34 игр.

«Лидерство « » в КХЛ впечатляет. Клуб, совершенно неожиданно изменив всю тренерскую группу и очень существенно обновив состав, стал демонстрировать игру «Спартака» прежних советских времен. Комбинационный хоккей, атакующие действия, коллективный энтузиазм, – все это мы видим в команде Алексея Жамнова.

Нынешний «Спартак» – это сенсация. Говорят, что красно-белые в итоге сбавят темп, но я думаю, что они будут добавлять и крепнуть. В плей-офф команда может стать серьезной силой. Публика пошла на хоккей, зрителя привлекает такая игра. «Спартак» украшает наш чемпионат», – сказал олимпийский чемпион по хоккею.