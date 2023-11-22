Пашков о сэйве Коновалова: «Перед этим он дважды ошибся: далеко выкатился из ворот и допустил оплошность в передаче. Дальше, конечно, бог ему помог»

Александр Пашков оценил сэйв Ильи Коновалова в матче с «Ак Барсом».

«Динамо» одержало победу со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В одном из эпизодов игры вратарь москвичей сделал сэйв в падении.

«Нельзя сказать, что «Динамо» прямо раскатало « », но сыграли действительно хорошо. По общему вкладу в успех, конечно, выделяются и легионеры команды.

Суперсэйв Коновалова? Сначала надо сказать о том, что он сделал перед этим. Он дважды ошибся: далеко выкатился из ворот и допустил непозволительную оплошность в передаче. Дальше, конечно, бог ему помог.

Вообще случай уникальный: сколько смотрел хоккей – такого момента не видел. Буквально в следующей атаке динамовцы наказали соперника. Не забил сам – получи в ответ», – сказал олимпийский чемпион по хоккею .

😱 Голкипер «Динамо» спас ворота, выбросив клюшку. А что – так можно?