Игорь Никитин: «Реализация могла бы помочь нам раскрыть «Спартак» побольше. Пока тяжело это дается. Но парни растут, мы на правильном пути»

Игорь Никитин прокомментировал победу в матче против «Спартака» (2:1).

«Реализация могла бы помочь нам раскрыть « » побольше. Пока тяжело это дается. Но парни растут, молодежь добавляет. Я думаю, мы на правильном пути.

Я согласен, что сложные матчи. Мы понимаем это. Ребятам даем простую информацию. Только сильная личность сама себе находит мотивацию. Сильная личность соревнуется сама с собой. СКА, «Спартак» и «Лада» – хорошие команды, чтобы заставить себя выложиться на 100%.

Мы сделали рокировку. Саню Волкова отправили в Пермь, чтобы он проводил полноценные матчи. Никиту Кирьянова нам рекомендовал тренерский штаб как одного из лидеров. Он получит свой шанс. Сегодня была такая игра, что было сложно выпустить его. Ребята чувствовали нерв. Роль – зависит уже от него. Нужно попасть в состав и раскрываться», – сказал главный тренер «Локомотива» .

«Локомотив» выиграл 4 из 5 последних матчей