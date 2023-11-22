Фигурист Савосин не согласен, что ЦСКА исчерпал себя: «Скорее общий уровень КХЛ вырос. Верю в третий подряд кубок для Федорова»

Теги ЦСКА Лада Спартак Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Роман Савосин Спорт-Экспресс Хоккей

Фигурист Роман Савосин поделился мнением об игре ЦСКА в этом сезоне.

«Абсолютно не согласен, что ЦСКА исчерпал себя. Тут скорее дело в том, что общий уровень КХЛ вырос и сейчас многие команды подтянулись, конкуренция невероятная. Посмотрите на «Спартак» и «Ладу», кто ждал от них таких выступлений?

Проходных команд не осталось в лиге, каждый матч нужно играть в полную силу. Поэтому и такого невероятного результата с длинными победными сериями, как в прошлых сезонах, уже нет. Но плей-офф все покажет.

Видно, что ЦСКА многие команды превосходит по уровню, так что, вполне вероятно, на свой максимум Федоров выведет коллектив к весне. Хотя просто не будет, нас ждет самый интересный плей-офф в истории лиги, ведь он будет перекрестным. Стоит ожидать неожиданного финалиста, возможно, будет даже такая команда, которая никогда до высоких стадий плей-офф не доходила.

Я лично верю в третий подряд кубок для Федорова. Непреодолимых препятствий для этого нет», – сказал Савосин. 

Фигурист Савосин о ЦСКА: «Роль Федорова очевидна, но не стоит забывать про Никитина и Квартальнова. Их база сохраняется»

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3 комментария

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Krem236
Видно?? А по какому параметру видно превосходство??? То что в зоне не можем встать при большинстве? атаки бестолковый и прямолинейные? Команда не катиться, играют как будто делы какие то? Что именно видно профессор????
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