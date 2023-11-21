Алексей Жамнов: «Локомотив» – одна из самых сильных команд по игре в обороне. Против них нужно выигрывать все единоборства. Будем искать противоядие»

Алексей Жамнов высказался после матча против «Локомотива» (1:2).

«Мы в поиске. Сейчас не готов сказать, кто заменит Морозова, смотрим. Кину сейчас добавим физики, он пропустил тренировочный лагерь. Думаю, в следующей игре мы его увидим.

Против «Локомотива» нужно выигрывать все единоборства, все нейтральные шайбы, нам нужно преодолевать эти барьеры. «Локомотив» – одна из самых сильных команд по игре в обороне. Такие игры нас ждут в плей-офф.

Будем искать противоядие. У нас еще две игры против «Локомотива», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.