Андрей Коваленко о предложении чествовать участников СВО на матчах КХЛ: «Вопрос в том, насколько это реально. Мы знаем несколько примеров, когда медийных людей подрывали»

Андрей Коваленко прокомментировал идею чествования военных на Матче звезд КХЛ.

– Еще одна обсуждаемая тема. Ветераны российского хоккея разделились на два лагеря, одни недовольны приглашением Матч звезд КХЛ на роли тренеров отставных футболистов, другие восприняли это с юмором. Вы в каком лагере?

– КХЛ идет своей дорогой и, я так понимаю, не особо интересуется мнением хоккейных людей, легенд нашей игры. Задумка лиги, наверное, в том, чтобы расширить аудиторию хоккейного праздника за счет футбольных болельщиков. Посмотрим, какими будут рейтинги.

– Другое обсуждаемое предложение – пригласить на Матч звезд не футболистов, а героев СВО. Интересно ваше мнение – как участника «Народного фронта», который регулярно посещает ЛНР и ДНР.

– На мой взгляд, тот же Александр Викторович Кожевников прав, когда предлагает чествовать на матчах КХЛ участников спецоперации. Вопрос в том, насколько это реально. Все-таки матчи КХЛ, не говоря уж о звездных выходных, транслируются в прямом эфире ТВ, возникают вопросы безопасности, публичности и так далее.

Мы знаем несколько примеров, когда медийных людей, связанных с СВО, в России подрывали, противник использует методы террора. Мне кажется, именно поэтому КХЛ вынужденно дистанцируется от всей этой истории.

Но у меня есть свое предложение.

– Какое?

– Несмотря на обстрелы, в Луганске, Донецке, на других новых территориях России хоккей жив. Знаю, что в том же Луганске работает школа-интернат, а донецкая команда из мальчишек 2007-го года рождения недавно приезжала на турнир в Москву и в частности играла с нашей сборной Легенд.

На мой взгляд, было бы красиво пригласить этих мальчишек из школ ДНР или ЛНР на Матч звезд. Для них это была бы незабываемая поездка, а для – отличная патриотическая акция, которая сняла бы все вопросы, – сказал олимпийский чемпион.