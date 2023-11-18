Пашков о КХЛ: «Вялое телевидение, никак не пропагандирующее историю нашего хоккея. Крутите на «КХЛ ТВ» фильмы о победах, ту же «Легенду 17»

Александр Пашков предложил показывать на «КХЛ ТВ» фильм «Легенда 17».

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

– У меня иногда складывается впечатление, что в нашей лиге все спят. Вялая политика, вялое телевидение, которое никак не пропагандирует историю нашего хоккея и забыло всех его легенд.

Есть ощущение, что в лиге никому ничего не нужно – а если что-то и делается, то только из под палки.

И это на фоне того, что мы за «железным занавесом» и могли бы использовать время максимально эффективно для внутреннего спорта, для страны.

А потом удивляемся, что у хоккея рейтинга нет. И бежим его спасать сомнительными футболистами. Замкнутый круг!

– Что посоветуете?

– Пока не поздно – нужно улучшать освещение нашего вида спорта, вспоминать его историю.

Если вы ничего не можете придумать, то крутите на «КХЛ ТВ» фильмы о победах нашего хоккея, ту же «Легенду номер 17».

Это будет в тысячу раз полезнее, чем, например, увидеть на Матче звезд помятых отставных футболистов, ведущих сомнительный образ жизни, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.