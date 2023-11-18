Пашков о КХЛ: «Вялое телевидение, никак не пропагандирующее историю нашего хоккея. Крутите на «КХЛ ТВ» фильмы о победах, ту же «Легенду 17»

Теги телевидение КХЛ Александр Пашков КХЛ ТВ Хоккей

Александр Пашков предложил показывать на «КХЛ ТВ» фильм «Легенда 17».

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

– У меня иногда складывается впечатление, что в нашей лиге все спят. Вялая политика, вялое телевидение, которое никак не пропагандирует историю нашего хоккея и забыло всех его легенд.

Есть ощущение, что в лиге никому ничего не нужно – а если что-то и делается, то только из под палки.

И это на фоне того, что мы за «железным занавесом» и могли бы использовать время максимально эффективно для внутреннего спорта, для страны.

А потом удивляемся, что у хоккея рейтинга нет. И бежим его спасать сомнительными футболистами. Замкнутый круг!

– Что посоветуете?

– Пока не поздно – нужно улучшать освещение нашего вида спорта, вспоминать его историю.

Если вы ничего не можете придумать, то крутите на «КХЛ ТВ» фильмы о победах нашего хоккея, ту же «Легенду номер 17».

Это будет в тысячу раз полезнее, чем, например, увидеть на Матче звезд помятых отставных футболистов, ведущих сомнительный образ жизни, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

6 комментариев

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2hsjck49rf
Сколько раз в день нужно крутить не уточнил?)
+6
0
+6
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Pertinax Gandi
Честно говоря, смотрю КХЛ-ТВ ради матчей любимой команды. Больше ничего не интересует.
+4
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+4
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Иван Буренков
Почему же не стараются популяризировать хоккей? Просто,когда ФХР и Минспорт может одним указом отбросить лигу назад(как,например,с лимитом на легионером),то возникает вопрос о том,зачем стараться что-то изменить?
+2
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Персональные данные Номер 67327384
Крутите что угодно вместо прямых трансляций. Крутите нас на ...
0
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selivest
Старый уже, не понимает, что про хоккей снято 3.5 фильма
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Голуби в траве
Ответ 2hsjck49rf
Сколько раз в день нужно крутить не уточнил?)
В нон стоп
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