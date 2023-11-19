Александр Кожевников: «Почему пока НХЛ чествует американских военных, КХЛ тихо сидит в сторонке и чествует футболистов? Поставьте на лавочку рядом с футболистами героев СВО!»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Матч звезд КХЛ Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников считает, что КХЛ, как и НХЛ, должна чествовать военных.

– Начнем с недавнего матча НХЛ в столице США – «Вашингтон» – «Айлендерс». Торжественное вбрасывание перед этой игрой произвели американские военные.

Не знаю, это оказались те, кто был в командировках в Израиле, на Украине, или еще где-то, это не так важно – базами США усыпаны все континенты планеты. Самое главное, что в НХЛ постоянно используют возможность поблагодарить американскую армию.

У меня нет никаких претензий к нашему великому хоккеисту, к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. Сейчас он работает в НХЛ, поэтому был обязан принять участие в этом вбрасывании, тут определенная трудовая культура.

Но у меня большие претензии к нашему хоккею! Почему пока НХЛ чествует американских военных, КХЛ тихо сидит в сторонке и чествует разве что футболистов? Ау, что происходит? Мы в какой стране живем? Что за абсурд?!

Знаете, КХЛ вроде бы старается скопировать у НХЛ все что можно и что нельзя. Так почему военных это не касается? Тем более что в отличие от Америки они у нас воюют не за тридевять земель, а на границе своей страны. И не тысячами наемников, а сотнями тысяч своих лучших граждан.

– У вас есть ответы на эти вопросы?

– В своих еженедельных обзорах постоянно прошу КХЛ проснуться, почувствовать свою страну, время. Надеюсь, хотя бы после того, что произошло в НХЛ на матче «Вашингтона», наша Лига наконец-то проявит свою позицию.

Кстати, тут далеко ходить не нужно. Впереди Матч звезд КХЛ, хотя бы на нем давайте обратим внимание на героев СВО. Уверяю вас, что многие российские ребята, прошедшие войну, играют в хоккей не хуже наших футболистов. И заслуживают внимания любимого вида спорта.

Со стороны КХЛ это был бы пусть и запоздалый, но отличный ход. Поставьте на лавочку рядом с вашими любимыми футболистами героев СВО! Очнитесь! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, ранее стало известно, что экс-футболисты Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Роман Широков станут помощниками главных тренеров в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.

 

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34 комментария

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Shumi-jr
Ответ Алексей Ненахов
Маразм …больше добавить нечего
С одной стороны согласен с вами, с другой стороны в США действительно чествуют своих военных. На местное «23 февраля» постоянно флаги, военные, авиашоу где возможно над стадионом.
Был в Джексонвилле, там огромная парковка перед стадионом где играет команда НФЛ Джексонвилль Джегуарс. Четко посередине парковки мемориал павшим американцам с «района» во всех конфликтах с начала прошлого века, с выбитыми именами на стелах. Отдельно мемориал павшим в различных контртеррористических операциях последних 3х десятилетий…
На матче плей-офф Флорида -Айлендерс, в перерыве показали мини фильм о ветеране второй мировой, потом его показали на арене крупным планом, стадион овациями его встретил … ну и тд, что вспомнилось сразу из того что лично видел
+24
-1
+23
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RBS
Пошла чистка коментов, которые говорят что это маразм. И этот сайт превратят в болото ок и вк
+21
-9
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Кавабунга Шреддоголовый
Среди героев сво есть убийцы, которых помиловали. Кожа совсем офигел? Он предлагает их чествовать? Может быть, матч звезд в Авдеевке провести?
+25
-15
+10
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Sergey Smolensky
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Среди героев сво есть убийцы, которых помиловали. Кожа совсем офигел? Он предлагает их чествовать? Может быть, матч звезд в Авдеевке провести?
В американской армии тоже хватает быдла и сброда, которые бы вместо армии сидели в тюрьме. Кто-то военных преступлений наделал столько, что ему прямая путёвка в Гаагу. Ну, и? Как говорится.
+8
0
+8
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AndreyBSC
кожевников сам не хочет очнуться и вспомнить, что его дочь венчалась в недружественной стране и проводит большую часть времени за пределами такой горячо любимой родины.
+11
-4
+7
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ApXuMaHqPuT
Ответ AndreyBSC
кожевников сам не хочет очнуться и вспомнить, что его дочь венчалась в недружественной стране и проводит большую часть времени за пределами такой горячо любимой родины.
Точняк. Это ж отец Алки-Пипец из Универа, бывшей депутатки😃
+6
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SemRoAl
Ответ то на самом деле очень простой.
Министерство обороны США за подобные акции ПЛАТИТ ДЕНЬГИ лигам. Это же не только в НХЛ. Такое и в НФЛ регулярно происходит.
+6
0
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Shagry
Ответ Sergey Smolensky
В американской армии тоже хватает быдла и сброда, которые бы вместо армии сидели в тюрьме. Кто-то военных преступлений наделал столько, что ему прямая путёвка в Гаагу. Ну, и? Как говорится.
ЭТА ДРУГОЕ!!!1
+5
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SkSK
Как всегда в комментах: то, что.так делает Америка - норм и правильно. То, что так предлагается делать нам - фу, маразм... В том и разница.- у нас прям усиленно пытаются навязывать негативное отношение к собственной стране. Причем ругать ее принято ровно за то же, что в других странах эти же люди считают нормой.
+10
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Nasim Kaliev
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Вот тебе данные по США - там у ветеранов в семьях после войн тоже не слава Богу, ПТСР всех участников войн бьет одинаково жёстко. https://solaramentalhealth.com/veterans-and-domestic-violence/
Или тут еще выкладки https://www.ptsd.va.gov/professional/treat/cooccurring/research_violence.asp#:~:text=The%20data%20showing%20that%20the,strong%20in%20this%20Veteran%20cohort.

А сказать-то ты что хотел?
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Алексей Ненахов
Маразм …больше добавить нечего
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AndreyBSC
Ответ ApXuMaHqPuT
Точняк. Это ж отец Алки-Пипец из Универа, бывшей депутатки😃
О чем и речь. Уж дяде этому молчать в тряпку.
Стыд и позор
+2
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Shagry
Ответ SkSK
Как всегда в комментах: то, что.так делает Америка - норм и правильно. То, что так предлагается делать нам - фу, маразм... В том и разница.- у нас прям усиленно пытаются навязывать негативное отношение к собственной стране. Причем ругать ее принято ровно за то же, что в других странах эти же люди считают нормой.
Достаточно вспомнить реакцию людей на поднятие флага в школах. В то же время в сша школы увешаны американскими флагами. Но
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Владимир Кузнецов
Ответ Yndestad
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Он об одном, а ты о другом
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Bleffinho
у нас слабый чиновничий аппарат и слабая пропаганда ценностей страны. Отсюда и огромное количество людей, ненавидящих свою страну, которой они обязаны всем, и медленная реакция или её отсутствие на проблемы даже не систематического характера. К сожалению, проблемы эти должны решать те же люди, из-за которых они происходят
+1
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Ganibale
Ответ Shumi-jr
С одной стороны согласен с вами, с другой стороны в США действительно чествуют своих военных. На местное «23 февраля» постоянно флаги, военные, авиашоу где возможно над стадионом. Был в Джексонвилле, там огромная парковка перед стадионом где играет команда НФЛ Джексонвилль Джегуарс. Четко посередине парковки мемориал павшим американцам с «района» во всех конфликтах с начала прошлого века, с выбитыми именами на стелах. Отдельно мемориал павшим в различных контртеррористических операциях последних 3х десятилетий… На матче плей-офф Флорида -Айлендерс, в перерыве показали мини фильм о ветеране второй мировой, потом его показали на арене крупным планом, стадион овациями его встретил … ну и тд, что вспомнилось сразу из того что лично видел
К сожалению в Штатах побывать не удалось пока что, но когда смотрю кино, мультики, видеоигры созданные в США везде виднеется флаг, гордость в словах мы Американцы не знаю как это у них в повседневной жизни но давно ловлю себя на мысли что у нас этого нет от слова совсем, мы даже флаг вешаем только на праздники. Я понимаю есть разные причины для этого можно не любить власть и все прочее ну к флагу и к России в целом я считаю надо относится с гордостью ну и конечно без показушности как Аля Шаманы.
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riverman1980
Ответ Алексей Ненахов
Вот в том то и дело , в Америке это развито там развит патриотизм к стране ,чествование героев страны , они гордятся тем что они американцы , а у нас всё это показуха , если в Америке это закладывается с детства , то у нас идёт навязывание
То есть то, что американцев пропаганда обрабатывает с детства милитаристским патриотизмом это ни разу не навязывание? ))
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Катя СПб
Ответ PolarBear
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А должен был сразу в морду
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Михаил Синица
белый-белый, совсем горячий)))
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Иван Алейников
Ответ RBS
Пошла чистка коментов, которые говорят что это маразм. И этот сайт превратят в болото ок и вк
Heroes of the SVO
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TR31HK
Да хоть заудаляйся, смысла это не меняет
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JENNINGS
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inga_7z@tut.by
Гойда Кожевникову, гойда!
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PolarBear
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Yndestad
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