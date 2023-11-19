Александр Кожевников: «Почему пока НХЛ чествует американских военных, КХЛ тихо сидит в сторонке и чествует футболистов? Поставьте на лавочку рядом с футболистами героев СВО!»

Александр Кожевников считает, что КХЛ, как и НХЛ, должна чествовать военных.

– Начнем с недавнего матча НХЛ в столице США – «Вашингтон» – «Айлендерс». Торжественное вбрасывание перед этой игрой произвели американские военные.

Не знаю, это оказались те, кто был в командировках в Израиле, на Украине, или еще где-то, это не так важно – базами США усыпаны все континенты планеты. Самое главное, что в НХЛ постоянно используют возможность поблагодарить американскую армию.

У меня нет никаких претензий к нашему великому хоккеисту, к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. Сейчас он работает в НХЛ, поэтому был обязан принять участие в этом вбрасывании, тут определенная трудовая культура.

Но у меня большие претензии к нашему хоккею! Почему пока НХЛ чествует американских военных, КХЛ тихо сидит в сторонке и чествует разве что футболистов? Ау, что происходит? Мы в какой стране живем? Что за абсурд?!

Знаете, КХЛ вроде бы старается скопировать у НХЛ все что можно и что нельзя. Так почему военных это не касается? Тем более что в отличие от Америки они у нас воюют не за тридевять земель, а на границе своей страны. И не тысячами наемников, а сотнями тысяч своих лучших граждан.

– У вас есть ответы на эти вопросы?

– В своих еженедельных обзорах постоянно прошу КХЛ проснуться, почувствовать свою страну, время. Надеюсь, хотя бы после того, что произошло в НХЛ на матче «Вашингтона», наша Лига наконец-то проявит свою позицию.

Кстати, тут далеко ходить не нужно. Впереди Матч звезд КХЛ, хотя бы на нем давайте обратим внимание на героев СВО. Уверяю вас, что многие российские ребята, прошедшие войну, играют в хоккей не хуже наших футболистов. И заслуживают внимания любимого вида спорта.

Со стороны КХЛ это был бы пусть и запоздалый, но отличный ход. Поставьте на лавочку рядом с вашими любимыми футболистами героев СВО! Очнитесь! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, ранее стало известно, что экс-футболисты Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Роман Широков станут помощниками главных тренеров в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.