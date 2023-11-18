Назаров о Матче звезд КХЛ: «Я бы поставил на лавку политическую элиту России и военкоров»

Теги Андрей Назаров КХЛ Матч звезд КХЛ Политика Хоккей

Андрей Назаров оценил участие экс-футболистов в Матче звезд КХЛ-2023.

На мероприятие в качестве ассистентов главных тренеров приглашены Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев.

«Считаю, что идея пригласить футбольных легенд на Матч звезд КХЛ и поставить их на лавку вместе с хоккейными тренерами абсолютно верна. Нужно сделать шоу, собрать публику, зарядить зрителя.

Более того, я бы пригласил и поставил на лавку политическую элиту нашей страны и не только спортивных, но и военных корреспондентов. Все вместе люди сделают предстоящий праздник просто шикарным, будет популяризация лиги», – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет 9 и 10 декабря 2023 года в Санкт‑Петербурге на «СКА-Арене». 

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18 комментариев

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Einfach Safari
вбрасывание проведёт Адам Кадыров и получит орден очередной)
+38
0
+38
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Евгений Мешков
и хоккеистов не надо - пусть иноагенты сыграют с турбопатриотами)
+12
0
+12
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Ми Ша
Психиатрия
+9
0
+9
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dinm 8
а я бы на лавку ротенберга поставил адама кадырова
+5
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+5
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2hsjck49rf
Ответ Einfach Safari
вбрасывание проведёт Адам Кадыров и получит орден очередной)
Не успел)
+4
0
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nmnackjbxkasbk
Ответ Einfach Safari
вбрасывание проведёт Адам Кадыров и получит орден очередной)
внеочередной.
Очередь уже там длинная и без хоккеистов.
+3
0
+3
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Ковид 07.10.52
Смешно..и вот этот холоп, по Пугачевой, типов из одного городка, которые кричат спорт вне политики.
+2
0
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Ярославец75
Мостовой не играл в хоккей, ну как он может быть ассистентом? 🤣
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banchik1
Мир сошел с ума, раз подобным товарищам дают возможность публично нести всякую дичь.
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pizzatcarizza
Ответ Разрушающий мифы
Вот почему Ларионов, постоянно выступающий за пропаганду хоккея в любом виде, не любит подобные мероприятия и всячески избегает их. Просто не хочет тратить время на шапито, не имеющее никакого отношения к популяризации хоккея.
Не утрируй, МВЗ яркое событие. Да и Жамнов сейчас выглядит предпочтительнее от дивизиона Боброва
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Александр Аствацатуров
Вот Назаров и есть подлизун). Эталонный. А люди с отличной от "спортсовской" или "дудёвской" точки зрения - совершенно нормальные.
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rabbitd12345
Я бы тоже. Только не лавку, а скамью. Гаагского трибунала.
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Разрушающий мифы
Вот почему Ларионов, постоянно выступающий за пропаганду хоккея в любом виде, не любит подобные мероприятия и всячески избегает их. Просто не хочет тратить время на шапито, не имеющее никакого отношения к популяризации хоккея.
+1
-1
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Деревянная рука
Он хочет матч звёзд в цирк уродов превратить?)
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_Абырвалг_
Экс -тренер , Вы серьезно ?
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Персональные данные Номер 67327384
Затейник-лизаразю
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Заборостроитель
Бедную Лизу можно позвать, она ведь привыкла к спартанским условиям
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Melnikov1968
Например, Захарова, Медведев, Песков и Володин. После этого народ повалит на хоккей и поднимет КХЛ-ТВ.
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