Назаров о Матче звезд КХЛ: «Я бы поставил на лавку политическую элиту России и военкоров»

Андрей Назаров оценил участие экс-футболистов в Матче звезд КХЛ-2023.

На мероприятие в качестве ассистентов главных тренеров приглашены Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев.

«Считаю, что идея пригласить футбольных легенд на Матч звезд КХЛ и поставить их на лавку вместе с хоккейными тренерами абсолютно верна. Нужно сделать шоу, собрать публику, зарядить зрителя.

Более того, я бы пригласил и поставил на лавку политическую элиту нашей страны и не только спортивных, но и военных корреспондентов. Все вместе люди сделают предстоящий праздник просто шикарным, будет популяризация лиги», – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

Фонбет Матч звезд пройдет 9 и 10 декабря 2023 года в Санкт‑Петербурге на «СКА-Арене».