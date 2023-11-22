Билялетдинов требует, чтобы «Ак Барс» уходил в тотальную оборону, игроки удивлены этим. Тренер назначил занятие с баллонами после поражения от СКА

Игроки «Ак Барса» удивлены требованиями Зинэтулы Билялетдинова.

В 6 последних матчах казанская команда потерпела 5 поражений.

По информации «Бизнес Online», у главного тренера состоялся серьезный разговор с хоккеистами, как только качество игры упало. Специалист поставил команде ультиматум: «если не хотите по-хорошему – будет по-плохому».

Так, после поражения от СКА (2:4) Билялетдинов в качестве наказания назначил игрокам тяжелую тренировку с баллонами (с дополнительным грузом).

Отмечается, что перед «зеленым дерби» с «Салаватом Юлаевым» (0:1) тренер потребовал у команды полностью уйти в оборону. «Мы все обязательно должны бежать в оборону. Оборона и оборона – именно так требует », – описал тактику один из хоккеистов.

Если в прошлом сезоне тренер давал « » больше свободы в атаке, разрешал прессинговать, то сейчас требует глухой, тотальной обороны. Удивлены этому даже ветераны, которые не первый год работают под руководством Билялетдинова. По их мнению, самое сложное в таком хоккее – играть без шайбы.

Специалист считает, что такой осторожный хоккей пригодится команде в плей-офф – он намерен в первую очередь наладить игру в обороне, а затем совершенствовать атакующие действия. Кроме того, такими требованиями Билялетдинов реагирует на игру хоккеистов, которые играют ниже ожиданий.

В Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» занимает 4-е место, набрав 40 очков после 33 матчей.