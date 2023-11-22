Билялетдинов требует, чтобы «Ак Барс» уходил в тотальную оборону, игроки удивлены этим. Тренер назначил занятие с баллонами после поражения от СКА

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Игроки «Ак Барса» удивлены требованиями Зинэтулы Билялетдинова.

В 6 последних матчах казанская команда потерпела 5 поражений. 

По информации «Бизнес Online», у главного тренера состоялся серьезный разговор с хоккеистами, как только качество игры упало. Специалист поставил команде ультиматум: «если не хотите по-хорошему – будет по-плохому». 

Так, после поражения от СКА (2:4) Билялетдинов в качестве наказания назначил игрокам тяжелую тренировку с баллонами (с дополнительным грузом). 

Отмечается, что перед «зеленым дерби» с «Салаватом Юлаевым» (0:1) тренер потребовал у команды полностью уйти в оборону. «Мы все обязательно должны бежать в оборону. Оборона и оборона – именно так требует Билялетдинов», – описал тактику один из хоккеистов. 

Если в прошлом сезоне тренер давал «Ак Барсу» больше свободы в атаке, разрешал прессинговать, то сейчас требует глухой, тотальной обороны. Удивлены этому даже ветераны, которые не первый год работают под руководством Билялетдинова. По их мнению, самое сложное в таком хоккее – играть без шайбы. 

Специалист считает, что такой осторожный хоккей пригодится команде в плей-офф – он намерен в первую очередь наладить игру в обороне, а затем совершенствовать атакующие действия. Кроме того, такими требованиями Билялетдинов реагирует на игру хоккеистов, которые играют ниже ожиданий.

В Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» занимает 4-е место, набрав 40 очков после 33 матчей. 

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9 комментариев

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белая простыня олимпиады
на пенсию пора деду уже, хватит его мучать!
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Direct free kick
порождение ушедшей эпохи
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Hitgoe Himgob
Ответ белая простыня олимпиады
на пенсию пора деду уже, хватит его мучать!
120 миллионов, с такой зп на пенсию не хочется. А так, при всем уважении его время все таки уже прошло, пора и честь знать. Крикунов из той же серии. Ну и Ротена пусть захватят с собой
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Сергей Орлов
Вот что значит зашоренный разум и абсолютное нежелание чему-либо учиться.
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hfgryje
Удивительно было видеть такой оборонительный Ак барс с Динамо
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Ыжык
Офигенная новость. Тренер требует выполнять свои же требования. Что тут такого?
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Old gamer
Как по мне Билл знает что делает берегут силы .При Димоне и его агрессии команда уставала к весне
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_Абырвалг_
Сольют и Билла . Не он первый и непоследний !
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Machine Head
Мне кажется автор Алексей Белоус пользуется недостоверными источниками и откровенно накидывает на вентилятор . Билялетдинов уже более 50 лет в хоккее и знает что делать . И уж тем более набил шишек в общении с командой . С голами стал гораздо мудрее. Кто такой Белоус , что я ему должен верить?
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