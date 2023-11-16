«Ак Барс» победил «Динамо» (4:1), счет по броскам – 17:43. У команды Кудашова 3 поражения в 4 последних матчах

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Алексей Кудашов КХЛ Динамо Тимур Билялов Хоккей

«Ак Барс» прервал серию из трех поражений подряд.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова переиграла «Динамо» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Итоговый счет по броскам в створ ворот в этой игре – 43:17 в пользу московского клуба. В сторону ворот – 81:28. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 42 броска.

Команда под руководством Алексея Кудашова уступила в трех из четырех последних игр.

«Ак Барс» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, записав на свой счет 40 баллов в 31 игре.

«Динамо» находится на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 31 матче.

11 комментариев

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pizzatcarizza
Так и Ак Барс 3 из 4 проиграли)
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Вольфсбург
Ответ Igbin
У Билла не так много хейтеров, как у Кудашова. Будет меньше комментов. А про Кудашова больше. Сейчас здесь соберутся все те, кто молча терпел во время победной серии Динамо и у кого наконец-то наступил праздник.
А победная серия была с кем? Из серьёзных были обыграны только Салават и Локомотив. Сейчас пять подряд игр с топовыми командами. Две проиграли, а Спартак у Салавата выигрывает сейчас и выиграет. Я не хейтер Кудашева, и спасибо за игроцкую карьеру в Динамо, но тренера из него не вышло. Большинство в Динамо это работа Козлова. Что делает Алёша непонятно, поорать в раздевалке на игроков. Они его не слушаются.
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Igbin
Ответ pizzatcarizza
Так и Ак Барс 3 из 4 проиграли)
У Билла не так много хейтеров, как у Кудашова. Будет меньше комментов. А про Кудашова больше. Сейчас здесь соберутся все те, кто молча терпел во время победной серии Динамо и у кого наконец-то наступил праздник.
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Вольфсбург
Ответ Igbin
У Билла не так много хейтеров, как у Кудашова. Будет меньше комментов. А про Кудашова больше. Сейчас здесь соберутся все те, кто молча терпел во время победной серии Динамо и у кого наконец-то наступил праздник.
Бил делал и Динамо и АК Барс чемпионами, какие могут претензии к старче. Он авторитет для игроков, а Кудашёв нет.
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argentina10
ни кто и не говорил, что Барсики слабая команда, я вот даже не преувеличиваю, что это один из кандидатов на взятие кубка....это всего лишь сезон пока, где команды писюнами меряются, игры на вылет только покажут кто готов и к чему..
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Machine Head
Стиль Билялетдинова , правильная выбранная тактика . Играли от печки. Забили свои голы на контратаках. Коновалов с броском Яшкина не выручил. Моторыгину надо больше доверять. Играли хорошо , но до реальных голевых моментов не доходило . В том числе и в большинстве . Уповать на большинство , ну вот уже сколько большинства мимо кассы .
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pizzatcarizza
Ответ Igbin
У Билла не так много хейтеров, как у Кудашова. Будет меньше комментов. А про Кудашова больше. Сейчас здесь соберутся все те, кто молча терпел во время победной серии Динамо и у кого наконец-то наступил праздник.
Наверное все потому,что стиль Билла дает какой-никакой результат, а у Кудашова с этим проблемы
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Machine Head
Ответ Igbin
У Билла не так много хейтеров, как у Кудашова. Будет меньше комментов. А про Кудашова больше. Сейчас здесь соберутся все те, кто молча терпел во время победной серии Динамо и у кого наконец-то наступил праздник.
Билл маэстро, выиграл три КГ чемпионство с Динамо . А что выиграл Кудашов? Ничего.
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