«Ак Барс» победил «Динамо» (4:1), счет по броскам – 17:43. У команды Кудашова 3 поражения в 4 последних матчах

«Ак Барс» прервал серию из трех поражений подряд.

Команда тренера переиграла «Динамо» (4:1) в матче Фонбет чемпионата .

Итоговый счет по броскам в створ ворот в этой игре – 43:17 в пользу московского клуба. В сторону ворот – 81:28. Голкипер « » отразил 42 броска.

Команда под руководством уступила в трех из четырех последних игр.

«Ак Барс» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, записав на свой счет 40 баллов в 31 игре.

«Динамо» находится на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 31 матче.