«Ак Барс» победил «Динамо» (4:1), счет по броскам – 17:43. У команды Кудашова 3 поражения в 4 последних матчах
«Ак Барс» прервал серию из трех поражений подряд.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова переиграла «Динамо» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Итоговый счет по броскам в створ ворот в этой игре – 43:17 в пользу московского клуба. В сторону ворот – 81:28. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 42 броска.
Команда под руководством Алексея Кудашова уступила в трех из четырех последних игр.
«Ак Барс» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, записав на свой счет 40 баллов в 31 игре.
«Динамо» находится на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 31 матче.
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