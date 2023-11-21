Билялетдинов о 5 поражениях в 6 матчах: «Пытаемся исправить ситуацию, но не хватает заброшенных шайб, недостаточно агрессивно играем в атаке»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Динамо Дамир Жафяров календарь Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал 5-е поражение «Ак Барса» в 6 играх.

Клуб на выезде уступил московскому «Динамо» (1:4).

– Такое количество удалений и грубых ошибок, которые мы допустили в обороне, не позволили нам сыграть достойно.

– Что вас больше всего тревожит в игре команды?

– Мы постоянно общаемся. Текущая ситуация никого не устраивает, в том числе игроков. Пытаемся исправить ее, но не хватает заброшенных шайб, недостаточно агрессивно играем в атаке.

Сегодня неважно сыграли в обороне. Работаем над этим, попали в такую ситуацию, надо из нее выбираться.

– Кто ошибся в моменте, когда «Динамо» забивало второй гол?

– В обороне ошиблись.

– У «Динамо» большую роль в победе сыграли легионеры. С вами перед началом сезона консультировались на тему отсутствия иностранцев в команде?

– У нас всегда были легионеры, но мы умышленно пошли немного по другому пути. Хотели пройти определенный этап теми ребятами, кто есть в составе.

Сейчас мы считаем, что нам необходимы дополнительные игроки, которые могли бы нам помочь. После выезда на Дальний Восток демонстрируем не самые хорошие игры.

– Вам стало сложнее тренировать при таком плотном календаре регулярки?

– Это необычно, когда был Евротур – были паузы, сейчас их нет. Календарь плотный, к нему надо адаптироваться, поэтому команды не проходят сезон ровно.

– Александр Радулов и Дамир Жафяров отправились на выезд с командой, почему Дамир сегодня не сыграл?

– На сегодняшний день мы решили выставить на матч этот состав. Дальше будет видно.

– У вас есть планы задействовать Жафярова в следующем матче?

– Возможно, надо подумать, примем решение позднее.

– Можете объяснить, чего Жафярову не хватает, чтобы закрепиться в составе?

– У меня есть вопрос к нему, он пытается его решить. Дальше будет видно.

– Очень много удалений, особенно в группе атаки, как-то пытаетесь на это повлиять?

– Сегодня у нас восемь минут штрафа, много. Это мешает нам играть, ломает игру, постоянно играть в меньшинстве – сложно. Говорим об этом, пытаемся изменить.

– Момент, возникший у Никиты Дыняка, был ключевым в матче?

– Обсуждать решение судьи я не буду. Пошла контратака, считаю, допустили ошибку, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

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7 комментариев

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вован63
Двух финалистов КГ в этом сезоне трясёт конкретно.
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Огюст
Да , игроки Ак Барса сегодня в игре явно выглядели уставшими , не скоростными и от этого много ошибок , как в обороне ,так и в нападении !
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Machine Head
Сегодня Ак барс был немного живее , чем игра в Казани. Там Динамо давило весь матч и откровенно не перло , а Ак барс умело воспользовался тремя обрезами или провалами , как угодно можно назвать . Сегодня ситуация немного другая. Ак барс был живее , но Динамо потушило свет в первом периоде . Во втором молодцы , что сразу отыгрались и забили вторую. А потом гол в большинстве . И четвертый гол- несчастный случай - когда не забиваешь ты в пустые ворота , то забивают тебе. Расплата наступила мгновенно.
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Robs
Нормально сыграли,прогресс есть прошлый матч без шайб,а сегодня забили,молодцы!
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rtr_return
Команде уже пора готовиться к новому сезону
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