Билялетдинов о 5 поражениях в 6 матчах: «Пытаемся исправить ситуацию, но не хватает заброшенных шайб, недостаточно агрессивно играем в атаке»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал 5-е поражение «Ак Барса» в 6 играх.

Клуб на выезде уступил московскому « » (1:4).

– Такое количество удалений и грубых ошибок, которые мы допустили в обороне, не позволили нам сыграть достойно.

– Что вас больше всего тревожит в игре команды?

– Мы постоянно общаемся. Текущая ситуация никого не устраивает, в том числе игроков. Пытаемся исправить ее, но не хватает заброшенных шайб, недостаточно агрессивно играем в атаке.

Сегодня неважно сыграли в обороне. Работаем над этим, попали в такую ситуацию, надо из нее выбираться.

– Кто ошибся в моменте, когда «Динамо» забивало второй гол?

– В обороне ошиблись.

– У «Динамо» большую роль в победе сыграли легионеры. С вами перед началом сезона консультировались на тему отсутствия иностранцев в команде?

– У нас всегда были легионеры, но мы умышленно пошли немного по другому пути. Хотели пройти определенный этап теми ребятами, кто есть в составе.

Сейчас мы считаем, что нам необходимы дополнительные игроки, которые могли бы нам помочь. После выезда на Дальний Восток демонстрируем не самые хорошие игры.

– Вам стало сложнее тренировать при таком плотном календаре регулярки?

– Это необычно, когда был Евротур – были паузы, сейчас их нет. Календарь плотный, к нему надо адаптироваться, поэтому команды не проходят сезон ровно.

– Александр Радулов и отправились на выезд с командой, почему Дамир сегодня не сыграл?

– На сегодняшний день мы решили выставить на матч этот состав. Дальше будет видно.

– У вас есть планы задействовать Жафярова в следующем матче?

– Возможно, надо подумать, примем решение позднее.

– Можете объяснить, чего Жафярову не хватает, чтобы закрепиться в составе?

– У меня есть вопрос к нему, он пытается его решить. Дальше будет видно.

– Очень много удалений, особенно в группе атаки, как-то пытаетесь на это повлиять?

– Сегодня у нас восемь минут штрафа, много. Это мешает нам играть, ломает игру, постоянно играть в меньшинстве – сложно. Говорим об этом, пытаемся изменить.

– Момент, возникший у Никиты Дыняка, был ключевым в матче?

– Обсуждать решение судьи я не буду. Пошла контратака, считаю, допустили ошибку, – сказал главный тренер « » Зинэтула Билялетдинов.