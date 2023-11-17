Билялетдинов о 4:1 с «Динамо»: «Они много атаковали, но ошибались, и мы на этих ошибках сыграли»

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с московским «Динамо» (4:1).

«Думаю, мы сделали несколько хороших вещей, которые помогли нам в игре – то, чего не хватало. Ребята заслуживали победы, они молодцы. Реализация, правильно играли, заставили противника ошибаться. Они много атаковали, но ошибались, и мы на этих ошибках сыграли.

Баллоны перед игрой? Какие – газовые (смеется)? Все, что мы делаем – это наша внутренняя кухня, и делаем это для того, чтобы команда была в нормальном состоянии», – сказал главный тренер « ».