Билялетдинов о 4:1 с «Динамо»: «Они много атаковали, но ошибались, и мы на этих ошибках сыграли»
Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с московским «Динамо» (4:1).
«Думаю, мы сделали несколько хороших вещей, которые помогли нам в игре – то, чего не хватало. Ребята заслуживали победы, они молодцы. Реализация, правильно играли, заставили противника ошибаться. Они много атаковали, но ошибались, и мы на этих ошибках сыграли.
Баллоны перед игрой? Какие – газовые (смеется)? Все, что мы делаем – это наша внутренняя кухня, и делаем это для того, чтобы команда была в нормальном состоянии», – сказал главный тренер «Ак Барса».
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