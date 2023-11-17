Билялетдинов о 4:1 с «Динамо»: «Они много атаковали, но ошибались, и мы на этих ошибках сыграли»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Динамо Хоккей

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с московским «Динамо» (4:1).

«Думаю, мы сделали несколько хороших вещей, которые помогли нам в игре – то, чего не хватало. Ребята заслуживали победы, они молодцы. Реализация, правильно играли, заставили противника ошибаться. Они много атаковали, но ошибались, и мы на этих ошибках сыграли.

Баллоны перед игрой? Какие – газовые (смеется)? Все, что мы делаем – это наша внутренняя кухня, и делаем это для того, чтобы команда была в нормальном состоянии», – сказал главный тренер «Ак Барса».

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3 комментария

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Machine Head
Рановато Кудашову с Билом тягаться. Пусть возьмет условный Витязь или Сочи. Там можно вдоволь экспериментировать и шишки набивать. И на раскатать не хочется на Алексея Николаевича. Игра есть. Надо подправить детали и не обрезаться так , как с Ак барсом. Еще и в большинстве голов напускали в разных матчах . И в этот раз те же грабли .
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Machine Head
Ответ Валерий Сергеевич
Привет Константин! А какой смысл сейчас наезжать на Кудашова? На кого его можно поменять? Надо было раньше думать и принимать решения. А на счёт Витязя и Сочи, так там и так наши Рябыкин и Кокарев работают, так что места заняты. Выводы делать рано, Казань три поражения подряд отхватила, нас обыграли и их до небес возносят, мы это уже проходили, вот в конце января посмотрим, как будет выглядеть команда, так что паниковать не надо, но вратарская линия напрягает, нет уверенности. Всем удачи и команде и болельщики!
Привет , Сергеич . Да я понимаю . Это так мысли в слух . Конечно,,надо дать возможность сыграть сезон и смотреть по результатам . Да и расстраиваться нам рановато. Времени еще много и подправить все время есть. А 1 место в регулярке , это ни о чем . Там у меня опечатка в тексте комментария . Я написал что и накидывать не хочется на Кудашова .
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