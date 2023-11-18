Билялетдинов про 0:1 от «Салавата»: «Не скажу, что «Ак Барс» выглядел плохо по движению, но агрессии не хватило. Сейчас тренироваться сложно, постоянно игры»
Зинэтула Билялетдинов объяснил причины поражения от «Салавата Юлаева».
«Ак Барс» уступил со счетом 0:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Сложно победить без заброшенных шайб. Не хватило агрессии у ворот соперника, острых моментов, чтобы забить.
Были возможности в большинстве, но оно не сработало. Достойно и надежно сыграли ребята в меньшинстве.
– Возможно, команде не хватило эмоций?
– Не хватило агрессии в зоне атаки. Ребята старались, играли правильно, но надо забивать.
– Довольны движением команды после игры с «Динамо»?
– Не могу сказать, что мы плохо выглядели по движению. Да, у соперника есть быстрые игроки, но в целом мы не уступали.
– У вас есть понимание, какие системные моменты нужно поправить?
– Мы кое-какие вопросы поменяли, я вижу результат этих изменений. Если мы справимся с задачами в атаке, то у нас все будет нормально.
Плюс вопрос большинства: моментов достаточно, чтобы за счет него выигрывать матчи.
– Есть способ исправить этот кризис в атаке?
– Только правильной работой, отдачей.
– Можно сказать, что в чем-то команда сейчас не до конца отрабатывает?
– Откровенно говоря, сейчас по-настоящему тренироваться сложно, постоянно игры: три, четыре, пять подряд, как здесь тренироваться?
Берем игры, показываем ребятам, они сами разбираются. Идет рабочий процесс.
– Разве игра – это не лучшая практика?
– На тренировках можно над чем-то поработать, а в игре им дается задание, они должны его выполнять.
Есть старание, желание, но не всегда получается.
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