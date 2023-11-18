Билялетдинов про 0:1 от «Салавата»: «Не скажу, что «Ак Барс» выглядел плохо по движению, но агрессии не хватило. Сейчас тренироваться сложно, постоянно игры»

Зинэтула Билялетдинов объяснил причины поражения от «Салавата Юлаева».

« » уступил со счетом 0:1 в игре Фонбет чемпионата .

– Сложно победить без заброшенных шайб. Не хватило агрессии у ворот соперника, острых моментов, чтобы забить.

Были возможности в большинстве, но оно не сработало. Достойно и надежно сыграли ребята в меньшинстве.

– Возможно, команде не хватило эмоций?

– Не хватило агрессии в зоне атаки. Ребята старались, играли правильно, но надо забивать.

– Довольны движением команды после игры с «Динамо»?

– Не могу сказать, что мы плохо выглядели по движению. Да, у соперника есть быстрые игроки, но в целом мы не уступали.

– У вас есть понимание, какие системные моменты нужно поправить?

– Мы кое-какие вопросы поменяли, я вижу результат этих изменений. Если мы справимся с задачами в атаке, то у нас все будет нормально.

Плюс вопрос большинства: моментов достаточно, чтобы за счет него выигрывать матчи.

– Есть способ исправить этот кризис в атаке?

– Только правильной работой, отдачей.

– Можно сказать, что в чем-то команда сейчас не до конца отрабатывает?

– Откровенно говоря, сейчас по-настоящему тренироваться сложно, постоянно игры: три, четыре, пять подряд, как здесь тренироваться?

Берем игры, показываем ребятам, они сами разбираются. Идет рабочий процесс.

– Разве игра – это не лучшая практика?

– На тренировках можно над чем-то поработать, а в игре им дается задание, они должны его выполнять.

Есть старание, желание, но не всегда получается.