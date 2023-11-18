Билялетдинов про 0:1 от «Салавата»: «Не скажу, что «Ак Барс» выглядел плохо по движению, но агрессии не хватило. Сейчас тренироваться сложно, постоянно игры»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов объяснил причины поражения от «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» уступил со счетом 0:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Сложно победить без заброшенных шайб. Не хватило агрессии у ворот соперника, острых моментов, чтобы забить.

Были возможности в большинстве, но оно не сработало. Достойно и надежно сыграли ребята в меньшинстве.

– Возможно, команде не хватило эмоций?

– Не хватило агрессии в зоне атаки. Ребята старались, играли правильно, но надо забивать.

– Довольны движением команды после игры с «Динамо»?

– Не могу сказать, что мы плохо выглядели по движению. Да, у соперника есть быстрые игроки, но в целом мы не уступали.

– У вас есть понимание, какие системные моменты нужно поправить?

– Мы кое-какие вопросы поменяли, я вижу результат этих изменений. Если мы справимся с задачами в атаке, то у нас все будет нормально.

Плюс вопрос большинства: моментов достаточно, чтобы за счет него выигрывать матчи.

– Есть способ исправить этот кризис в атаке?

– Только правильной работой, отдачей.

– Можно сказать, что в чем-то команда сейчас не до конца отрабатывает?

– Откровенно говоря, сейчас по-настоящему тренироваться сложно, постоянно игры: три, четыре, пять подряд, как здесь тренироваться?

Берем игры, показываем ребятам, они сами разбираются. Идет рабочий процесс.

– Разве игра – это не лучшая практика?

– На тренировках можно над чем-то поработать, а в игре им дается задание, они должны его выполнять.

Есть старание, желание, но не всегда получается.

5 комментариев

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Ачиваков Марат
Извините, но у вас такая команда по составу, их еще надо учить и тренировать?
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Дима Миронов
ждём плей офф,Зинатулла Хайдарович всегда умел подготавливать команду,а пока спад временный
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