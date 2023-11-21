Агент Худобина: «Помимо «Сибири» был вариант с «Адмиралом». У Антона большой опыт, он готов помочь команде в любой экстремальной ситуации»

Агент Антона Худобина высказался о переходе вратаря в «Сибирь».

«Начиная с межсезонья мы со всеми клубами разговаривали о роли Худобина. Антон хотел не только играть и получать зарплату, но и за что-то побороться в плей-офф. У нас изначально были умеренные зарплатные ожидания, и любой клуб мог себе позволить подписать Антона.

Помимо «Сибири» у нас был вариант с « », но мы, взвесив все за и против, отклонили это предложение.

Думаю, после подписания Антона «Сибирью», основной вратарь может многое для себя почерпнуть. У Худобина большой опыт, он готов помочь команде в любой экстремальной ситуации. У него большой багаж, он профессионал высокого уровня.

Так как у « » задачи высокие, они выбрали именно Антона, поскольку еще одного игрока такого уровня на рынке и близко не было.

А то, что Антон выступал за « », основной причиной было поддержание игровой формы. Можно вспомнить также пример , который возвращался в родной клуб на сезон, а далее продолжил карьеру в КХЛ. Думаю, многие в Красноярске были очень рады работать и смотреть на Антона с трибун, а также мечтали находиться рядом с таким профессионалом», – сказал агент Александр Черных.

Худобин заработает 7 млн рублей по контракту с «Сибирью» до конца сезона (Metaratings)